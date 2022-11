KamBrass Quintet actuarà al Cambra Romànica aquest dissabte

El grup de vent metall KamBrass Quintet ha participat dues vegades al Concurs Internacional Cambra Romànica. A l’edició de 2021 es va endur el 3r premi i a la de 2022 va quedar 2n ex-aequo. Aquest dissabte, dia 19 de novembre, serà el primer cop que oferirà un concert sencer al Cicle Cambra Romànica.

KamBrass Quintet és un grup nascut l’any 2017 a Barcelona i és de les agrupacions que tenen més projecció del panorama musical actual. Està especialitzant-se a Lucerna (Suïssa) i ha voltat per festivals i concursos arreu d’Europa i Amèrica del Nord.

Dissabte, 19 de novembre, els seus membres, oferiran a Sant Cerni de Canillo, un concert anomenat Visions, una mirada diferent al quintet de metalls. Musicalitat, energia i respecte per la música de cambra és l’objectiu d’aquesta proposta, on la versatilitat i el potencial d’aquesta formació es faran visibles al llarg de tot el programa. Obres de compositors com J. Sebastian Bach, Rachmaninoff i Enric Granados formaran part d’aquesta proposta musical, on el quintet de metalls serà l’altaveu de les seves “Visions” musicals.

KamBrass Quintet va ser guanyador ex-aequo del 2n premi del Concurs Internacional Cambra Romànica, que va disputar-se el passat mes de juny. La seva capacitat de fusionar els diferents timbres del vent metall des de l’autèntica delicadesa a la sonoritat més potent sense perdre de vista l’agrupació de conjunt, van ser els motius que van dur al jurat a adjudicar-los aquest guardó, que va compartir el 2n premi amb un altre quintet de vent (fusta) el Bòreas Ensemble, grup que va ser al Cicle Cambra Romànica el passat 5 de novembre.

El concert té entrada lliure, però cal reservar a la web de l’associació www.amicscambraromanica.ad prèviament. En acabar el concert s’oferirà coca i xocolata.

El concert del KamBrass Quintet serà el 5è d’un cicle que haurà estat especialment nombrós, tant en nombre d’espectadors com de músics participants. La setmana vinent tindrà lloc l’últim dels 6 concerts, que durà a terme Lluís Claret amb el prestigiós Cosmos Quartet, un dels esdeveniments més esperats d’aquest cicle.