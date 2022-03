Kala exposa dues escultures fetes amb material de recuperació a illa Carlemany

L’artista Josep M. Martin “Kala” presenta l’exposició d’escultures i pintures Sota la palmera, que es podrà visitar fins al 17 de març a la planta baixa d’illa Carlemany.

En la mostra es poden admirar dues escultures, Palet aviari i Palmera, fetes amb material de recuperació. En les dues l’autor treballa esquís en desús, que acaben donant un curiós joc entre pintura i forma en la primera, i una composició escultòrica vistosa per la forma i sobretot pel gran format, en la segona.

En els olis i els acrílics, Josep M. Martin situa objectes i figures a través dels quals els colors i la geometria hi troben el seu lloc. Els fons multicromàtics deixen pas a volums, llums i siluetes d’una reminiscència d’objectes en diàleg amb formes i colors. Tot plegat té com a resultat una pintura d’intensitat sorprenent, que delimita un suggestiu territori d’incerteses, incògnites i ambigüitats on les pintures es mantenen vives a causa dels canvis de llum que experimenten durant el dia, no deixant indiferent a l’espectador.

Josep M. Martin “Kala” es defineix com un artista autodidacte, però no nega la petjada que li va deixar el seu pas per l’Escola d’Art Municipal de Barcelona. Afirma que el seu art “neix de la necessitat d’expressar i transmetre els meus sentiments mitjançant els colors, la textura, els volums. Vull expressar les sensacions que experimento en veure un paisatge que muta a cada estació: les muntanyes nevades amb tota la gamma de blancs i contrastos, els blaus del cel i els variants colors de la natura. Això és la impressió que reben els nostres ulls, però el nostre cor condiciona les emocions i la manera com ho veiem, distorsionant colors, volums i formes”.