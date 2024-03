Jutges de pau de l’Alt Pirineu i Aran reivindiquen a la Seu el seu valor social

Trobada dels jutges i jutgesses de pau a la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

Una trentena de jutges i jutgesses de pau de l’Alt Pirineu i Aran han assistit aquest divendres a la Seu d’Urgell a una jornada de reflexió i debat per a reivindicar el seu valor social. L’acte, que s’ha dut a terme a la Sala de la Immaculada, s’ha organitzat només tres dies després que el Consell de Ministres espanyol hagi aprovat la norma que preveu la supressió d’aquesta figura, un projecte de llei al qual s’oposa el Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, que defensa la necessitat de mantenir les seves funcions de conciliació i mediació, almenys a Catalunya.

En la trobada s’ha explicat el model de justícia català, la particularitat del país en aquest àmbit i els motius pels quals es vol que la figura del jutge de pau es mantingui, fins i tot reforçant algunes de les funcions que han exercit al llarg dels anys. Així mateix, s’ha recordat que el rebuig al projecte de llei compta amb el suport i el consens social i polític per a defensar-lo davant de les cambres espanyoles, abans de l’aprovació definitiva. En aquest sentit, s’ha justificat la presentació d’esmenes tenint en compte que si la llei es modifica, buidaria les competències contemplades a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

La jornada a la Seu d’Urgell ha inclòs una ponència sobre la resolució de conflictes i el rol que hi tenen els jutges de pau, a més d’una taula rodona en què han participat la secretària per a l’Administració de Justícia, Iolanda Aguilar, i la directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, Imma Barral. També hi han intervingut la secretària general de l’Associació Catalana en Pro de la Justícia, Francesca Terrón, que ha defensat la importància de crear xarxa i col·laborar, i la senadora del grup parlamentari d’ERC al Senat, Sara Bailac.