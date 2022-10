Justo Ruiz participa a la conferència del Consell d’Europa dels responsables d’esport

El secretari d’Estat d’Esport, Justo Ruiz ha participat aquest dimecres en la 17a conferència del Consell d’Europa de ministres responsables de l’esport que ha tingut lloc a Antalya, Turquia. Durant el seu discurs, Ruiz ha agraït al Govern turc l’organització de la conferència i ha explicat algunes de les darreres iniciatives del Govern en matèria esportiva.

En aquest àmbit, ha explicat que Andorra es va convertir l’any passat en un dels primer països a declarar l’esport com a Sector d’Interès Nacional fet que va provocar un impacte positiu per al sector, tan federat com amateur i professional resident.

Ruiz també ha volgut destacar que de cara a la celebració, el proper dia 11 de novembre, del Dia Europeu per a la protecció dels menors contra l’explotació i l’abús sexual, les entitats esportives treballen una iniciativa, juntament amb el Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, per a la prevenció de l’abús sexual a menors. Així, també es col·labora amb el Secretariat de l’EPAS (Acord parcial del Consell d’Europa sobre l’esport) en el projecte ‘Comença a parlar’, que ajuda a desenvolupar eines per a la protecció de l’abús sexual a menors en el camp de l’esport.

Finalment, el secretari d’Estat també ha celebrat diverses reunions bilaterals amb els representants de Mònaco, Espanya i San Marino, que han participat, entre altres 46 estats, en aquesta conferència que pretén potenciar els efectes positius de la practica esportiva en la salut de la població.