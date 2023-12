Jurament i presa de possessió de la nova corporació d’Ordino

Al centre, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, cònsol major i menor d’Ordino (Comú)

Durant la sessió ordinària de Consell de Comú dels Sants Innocents, a Ordino, i com marca la tradició, aquest matí de dijous ha tingut lloc el jurament i la presa de possessió dels càrrecs electes que conformen la nova composició del Comú per als propers quatre anys, i que estarà formada per deu consellers:

Maria del Mar Coma Padilla, cònsol major

Eduard Betriu Lizarte, cònsol menor

Àlex Gaspà Bringueret, conseller major

Monica Armengol Prats, consellera menor

Jordi Serracanta Marcet, capità

Ludovic Albós Cavalière

Meritxell Rabadà Duque

Cristina Montolio Guasch

Enric Dolsa Font

Jordina Bringué Alonso (absent)

La cònsol major electa, Maria del Mar Coma, ha tingut paraules d’agraïment, després del seu jurament aquest migdia, en presència de tots els consellers de la nova composició del Comú d’Ordino, a excepció de la consellera Jordina Bringué, que ha excusat la seva absència per raons de salut. Coma, ha felicitat els electors per l’elevada participació a les urnes i ha agraït la confiança dipositada per la ciutadania. En la seva primera compareixença al capdavant del Comú ha destacat que obrirà les portes del Comú a tothom qui vingui per a sumar amb responsabilitat i perseverança.