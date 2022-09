Juny, juliol i agost: registres històrics de temperatura

Comencem pel juny. Va ser, en el conjunt de Catalunya, el més càlid des del juny de 2003, i en algunes zones de l’interior, del prelitoral i del Pirineu, fins i tot el més càlid d’ençà que es tenen registres, amb una onada de calor primerenca entre els dies 15 i 18. El mateix patró ha seguit el mes d’agost, càlid o molt càlid arreu, amb una primera quinzena excepcionalment calorosa, que ha fet que en alguns casos se superessin també els registres de l’agost de 2003, el més càlid fins aleshores.

El juliol de 2022 es troba també entre els tres juliols més càlids, i destaca per l’excepcionalitat d’una de les onades de calor més persistents a Catalunya, amb més de dues setmanes de temperatura superior a la climàtica en plena canícula.

La temperatura al nivell d’uns 1500 metres d’altitud, un dels nivells de referència a la baixa troposfera, s’ha mantingut molt elevada al llarg dels tres mesos. El valor de la temperatura mitjana a aquest nivell ha estat de 19 °C, xifra que suposa una anomalia de + 2,7 °C respecte de la mitjana corresponent i que se situa clarament per davant de l’extraordinari estiu de 2003 (18,6 °C), fins ara el més càlid.

En el conjunt del territori ha estat un estiu molt càlid, i en àmplies àrees del Pirineu, Prepirineu, Depressió Central, així com als dos extrems del litoral i prelitoral, fins i tot s’ha superat o s’ha igualat la temperatura mitjana de l’excepcional estiu de 2003, el més càlid des que es disposa de registres a Catalunya. En canvi, al litoral i sectors del prelitoral Central, tot i la contundència dels registres, l’estiu de 2022 no ha resultat tan càlid com el del 2003, si bé ha estat dels més càlids de les darreres dècades.

A les sèries històriques amb més de 100 anys de dades com l’Observatori de l’Ebre (Baix Ebre), amb dades des de 1905, l’estiu 2022 ha estat el més càlid de tota la sèrie, amb 28,2 °C de temperatura mitjana (+3,9 °C respecte de la mitjana 1961-1990) i clarament per davant de l’estiu de 2003 (27,7 °C), fins ara el més càlid.

A l’altra sèrie centenària que es disposa, l’Observatori Fabra (Barcelonès), amb dades des de 1914, la temperatura mitjana d’aquest estiu de 26,2 °C (+4,4 °C respecte de la mitjana 1961-1990) ha suposat el segon valor més elevat de la sèrie, després del 2003 (26,7 °C).

En propers articles, tocarà repassar la precipitació i alguns fenòmens, realment violents i molt poc habituals, entre els quals destaca la tràgica pedregada a la Bisbal d’Empordà, la capital del Baix Empordà.