Junts per la Seu proposa duplicar els ajuts per a l’estudiantat universitari pirinenc i estendre’ls també a la Formació Professional

El grup municipal de Junts per la Seu presentarà al ple ordinari de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell d’aquest dilluns una moció per a reclamar al Govern de la Generalitat una millora substancial dels ajuts APA destinats als estudiants de les comarques de muntanya que s’han de desplaçar fora del seu territori per a cursar estudis superiors. La iniciativa parteix d’una realitat que afecta cada any centenars de joves de la Seu d’Urgell i de la resta de l’Alt Pirineu. La pràctica inexistència d’estudis universitaris al territori i la limitada oferta de determinats cicles formatius obliga molts estudiants a traslladar-se a altres ciutats per a continuar la seva formació, assumint uns costos d’habitatge, transport i manutenció molt superiors als que afronten els estudiants que resideixen en entorns universitaris.
Actualment, els ajuts APA que concedeix l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) tenen un import màxim de 2.000 euros anuals. Segons Junts per la Seu, aquesta quantitat ha quedat clarament desfasada davant l’increment del cost de l’habitatge i de la mobilitat.
Per aquest motiu, la moció planteja incrementar l’import màxim dels ajuts fins als 4.000 euros anuals a partir del curs 2026-2027 i convertir-los en una eina real de compensació del greuge territorial que pateixen les comarques de muntanya.
El portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega, afirma que «els joves de l’Alt Pirineu no poden tenir menys oportunitats educatives simplement perquè han nascut lluny d’una universitat. La igualtat d’oportunitats exigeix compensar els costos afegits que comporta viure en un territori de muntanya».
Fàbrega destaca que «un ajut de 2.000 euros anuals representa poc més de 160 euros mensuals durant el curs acadèmic, una quantitat molt allunyada del cost real d’habitatge, transport i manutenció que han d’assumir els estudiants pirinencs a diferencia d’aquells que resideixen en entorns universitaris. Cal actualitzar aquests ajuts i adaptar-los a la realitat actual».
La proposta també demana que els ajuts tinguin caràcter universal per a tots els estudiants que compleixin els requisits territorials establerts, entenent que el sobrecost derivat de residir en una comarca de muntanya és una realitat que afecta tots els estudiants que s’han de desplaçar per a estudiar.
A més, Junts per la Seu reclama que aquest model de suport econòmic s’estengui també als estudiants de Formació Professional de grau superior. La moció insta el Departament d’Educació i Formació Professional a crear uns ajuts equivalents per als estudiants de les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran, el Berguedà, la Garrotxa, el Ripollès i el Solsonès que es veuen obligats a marxar fora de la seva comarca per a cursar estudis que no s’ofereixen al seu territori.
«Quan parlem d’equitat territorial també hem de pensar en els estudiants de Formació Professional. Molts joves del Pirineu es troben exactament amb la mateixa problemàtica que els universitaris i han de fer front a les mateixes despeses addicionals», assenyala Fàbrega.
El portaveu de Junts per la Seu conclou que «Catalunya necessita polítiques que reconeguin la singularitat dels territoris de muntanya. Aquesta moció defensa una idea molt senzilla: cap jove hauria de renunciar als estudis que vol cursar per motius econòmics derivats del lloc on viu».
Amb aquesta iniciativa, «Junts per la Seu reafirma el seu compromís amb la defensa dels interessos dels joves i de les famílies de l’Alt Pirineu i reclama mesures concretes per a avançar cap a una veritable igualtat d’oportunitats entre tots els territoris del país».