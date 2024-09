Junts per la Seu porta al Parlament de Catalunya la reivindicació per al nou Hospital Comarcal de l’Alt Urgell

Jordi Fàbrega i Joan Llobera, als terrenys cedits per a la construcció del nou Hospital Comarcal de l’Alt Urgell (Junts per la Seu)

Junts per la Seu ha registrat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya que manifesta “la necessitat urgent d’avançar en la construcció del nou Hospital Comarcal de l’Alt Urgell als terrenys cedits per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell” i insta al Govern de la Generalitat a “continuar de manera decidida el full de ruta que ha de culminar, amb la màxima brevetat possible, en la construcció i posada en marxa del futur equipament”. A més, la petició també insta al Departament català de Salut a “convocar reunions periòdiques amb tots els grups municipals de l’Ajuntament de la Seu per a fer el seguiment del projecte i monitoritzar-ne els avenços”.

Aquests són els punts principals de la proposta de resolució presentada pel diputat de Junts per Catalunya i portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega, al Parlament. El contingut de la petició és el mateix que la moció aprovada per unanimitat al Ple municipal del 9 de setembre a l’Ajuntament de la Seu. Des de Junts s’espera, per tant, que “la petició al Parlament sigui igualment recolzada per tots els grups parlamentaris o, com a mínim, per aquells partits representats al consistori municipal”.

Des del grup municipal de Junts per la Seu, tant Fàbrega com el regidor Joan Llobera, han manifestat la seva preocupació perquè “des que l’Ajuntament va fer la cessió de terrenys al Departament de Salut de la Generalitat, al setembre de 2022, no s’ha produït cap avenç significatiu”. Un altre element d’alarma, segons Junts, és que en “l’acord d’investidura entre el PSC i ERC, el nou Hospital Comarcal de l’Alt Urgell no figura en la llista d’infraestructures prioritàries”. Tant la moció presentada a l’Ajuntament i aprovada per plenari, com aquesta proposta de resolució al Parlament de Catalunya volen posar aquesta necessària infraestructura, tant a l’agenda política com de prioritats del nou Govern de la Generalitat, justament en una setmana en la qual el president de la Generalitat visitarà la Seu, han conclòs Llobera i Fàbrega.