Junts per la Seu: “La recuperació de les subvencions als clubs esportius és fruit de la nostra exigència en el pacte de pressupostos”

El grup municipal de Junts per la Seu celebra l’aprovació, en el ple d’ahir dilluns, de les noves bases reguladores de les subvencions a clubs esportius de la ciutat, una mesura que permet recuperar una línia de suport imprescindible per al teixit esportiu local que no s’havia convocat durant aquest mandat municipal. Tal com ha transcendit, el nou reglament simplifica el procediment per als clubs i fixa que les despeses subvencionables abracin tot l’any natural, facilitant així l’activitat de les entitats esportives.
“La reactivació de les subvencions als clubs esportius era una línia vermella per a nosaltres. Avui és una realitat perquè Junts ha estat determinant”, assenyalen des del grup municipal. Des de Junts per la Seu es vol posar en valor que aquesta recuperació no és casual, sinó que respon directament a una de les condicions clau fixades en la negociació dels pressupostos municipals per al 2026. Cal recordar que Junts per la Seu va presentar una moció a l’octubre de 2025 demanant la recuperació de les subvencions als clubs esportius que va ser aprovada per unanimitat.
Junts també ha destacat el seu “paper determinant en la redacció de les noves bases, amb aportacions concretes amb voluntat de fer-les més justes, més equilibrades i més útils per al conjunt de clubs, evitant que el sistema penalitzi els clubs més petits, garantint una distribució més equitativa dels recursos i potenciant els criteris socials”.
En aquest sentit, el regidor de Junts per la Seu, Joan Llobera, va destacar durant el ple d’ahir dilluns que “el teixit esportiu és clau per la dinamització de la ciutat, però també per fer salut, generar valors i construir cohesió social i per això era imprescindible recuperar aquests ajuts”.
Junts recorda que, en el marc de l’acord pressupostari, es va exigir:
- La recuperació efectiva de les subvencions esportives, no convocades des de 2023.
- El pagament de les subvencions pendents de 2021 i 2022
- El suport estable al teixit associatiu esportiu
El grup considera que “aquesta mesura repara una situació injusta que havia deixat molts clubs en dificultat, amb ajuts pendents des de fa anys i amb incertesa pel futur”.
Junts per la Seu reafirma el seu posicionament com a “oposició útil i exigent, que treballa per a transformar els pressupostos en millores concretes per a la ciutat”.
“Quan Junts és determinant, la Seu millora”, asseguren des de la formació política.