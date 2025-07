Junts per la Seu inclou la regulació de patinets i de les autocaravanes en la nova ordenança de circulació

Una persona passant per un pas de vianants amb un patinet sense conduir-lo (Gencat.cat)

Junts per la Seu ha anunciat el seu vot favorable a la nova ordenança de circulació de la ciutat després d’haver-hi introduït dues qüestions importants per a la formació: la regulació dels patinets i l’estacionament d’autocaravanes. El portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, ha explicat que “calia una regulació de la circulació amb patinets per la via pública, no només per una qüestió d’endreçar-ne la mobilitat, sinó també de seguretat per als vianants”. Junts també ha afegit que la regulació més estricta de l’ús dels patinets ha de tenir impacte en la seguretat i la salut pública, donat que algunes persones fan servir aquests ginys per a la venda i tràfic de droga; una pràctica que ja es coneix popularment com el “patipollo” i que per a Junts cal perseguir i erradicar.

Val a recordar que la regulació de l’ús dels patinets elèctrics és una de les 10 propostes per a millorar la seguretat que Junts per la Seu va proposar al gener de 2025.

En aquest àmbit, la nova norma estipula que els patinets elèctrics passen a considerar-se vehicles i, per tant, han de ser conduïts sempre per una sola persona, a partir de 16 anys, amb ús obligatori del casc. A més, caldrà que sempre es circuli per la calçada -ni per la vorera ni per zones de vianants-, i sempre en el sentit de marxa. A partir d’ara i un cop l’ordenança tingui l’aprovació definitiva s’estableix una norma clara de com conduir aquests ginys a la ciutat urgellenca. “Des de Junts per la Seu esperem que la norma ajudi a millorar els aspectes de mobilitat, convivència, seguretat i salut pública i, per aquest motiu, estarem amatents a què la norma es faci complir per part de la Policia Municipal i la resta de cossos de seguretat”.





Aparcament d’autocaravanes

Pel que fa a l’aparcament d’autocaravanes, les lleis generals de circulació no permeten prohibir-ne l’estacionament, però “des de Junts hem introduït un article a l’ordenança que permet sancionar l’estacionament d’autocaravanes que sobresurtin de l’espai d’aparcament destinat als vehicles i, per tant, envaeixin la calçada“. L’ordenança recull que serà la Junta de Govern Local qui, en base a aquesta nova norma, farà la llista de carrers on per dimensió no es podrà estacionar amb autocaravana.

Des de Junts per la Seu han explicat que es mostren “satisfets tant en el resultat final del text de l’ordenança, com amb el diàleg i el treball conjunt que s’ha realitzat amb el govern municipal per a arribar a un bon acord”. “Ha estat una negociació franca i productiva”, ha conclòs Fàbrega.