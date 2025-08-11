Junts per la Seu exigeix a l’Ajuntament que activi immediatament mesures per a fer front a l’onada calor

La Seu d’Urgell pateix, com la major part de Catalunya, de nou, temperatures extremes en una nova onada de calor. Ahir diumenge, segons les dades del Meteocat, es van arribar als 39’3ºC, xifra que també es preveu per a aquest dilluns. És la segona onada de calor que està patint el territori aquest estiu.
Davant d’aquest situació, “des de Junts per la Seu demanem al govern municipal que actuï i posi en marxa mesures per a minimitzar els efectes de la calor davant la població, especialment en els col·lectius vulnerables, com s’ha fet els anys previs”.
En aquest sentit, la formació nacionalista assenyala que “és important destacar que en el passat ple municipal celebrat al juliol, i davant la manca de mesures de l’alcalde Barrera a la primera onada de calor de l’estiu, es va aprovar per unanimitat una moció de Junts per la Seu que instava al govern municipal a prendre mesures davant posteriors onades de calor”.
Aquestes mesures inclouen:
- L’accés de manera gratuïta a la piscina municipal a tota la població, amb especial preferència a les persones amb discapacitat, majors de 60 anys, gestants i menors de 12 anys.
- Oferir un ventall d’equipaments municipals climatitzats com a refugis climàtics oberts a tota la ciutadania en un horari mínim entre les 9.00 i les 21.00 h ininterrompudament, incloent l’obertura de la Biblioteca de Sant Agustí durant les tardes, tots els dies de l’alerta d’onada de calor.
- Senyalització de totes les fonts d’aigua que disposa a la ciutat.
- Col·locació de tendals als parcs infantils i al pati de l’Escola Pau Claris (per al casal municipal) per a minimitzar les altes temperatures en els espais de jocs infantils.
- Reforç dels serveis socials d’atenció a les persones grans i vulnerables, especialment de la teleassistència, les trucades de seguiment i el Servei d’Atenció Domiciliària.
- Permetre, d’acord amb els representants dels treballadors, una modificació dels horaris dels treballadors municipals o d’empreses concessionàries que efectuen la seva tasca a l’aire lliure perquè puguin treballar a les hores de menys calor.
Tal i com afirma el portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega: “Malauradament, tot i aprovar aquestes mesures per unanimitat, veiem que no s’ha previst res, ni s’ha aplicat res de l’aprovat. Per aquest motiu, des de Junts per la Seu reclamen l’aplicació immediata d’aquestes mesures. No pot ser que en plena onada de calor, el govern no pensi en la població vulnerable i no apliqui mesures que són senzilles, efectives i que altres anys ja s’han aplicat. De fet, com fan tots els ajuntaments responsables de Catalunya”, ha reblat Fàbrega.