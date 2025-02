Junts per la Seu denuncia insults a les xxss des del compte institucional de l’Ajuntament

Encerclat, l’insult que va rebre Junts per la Seu des del compte de l’Ajuntament (Junts per la Seu)

El grup municipal de Junts per la Seu ha denunciat avui dimarts per registre a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell la publicació d’un comentari insultant vers el partit, publicat el passat 22 de gener a la xarxa social facebook. Concretament, des del compte institucional de l’Ajuntament de la Seu es va comentar, referint-se al PP i a Junts per Catalunya: “Son la misma M*ERD*”. Comentari que, en el moment del registre de la sol·licitud (dimarts 11 de febrer), encara estava publicat.

Aquest comentari insultant des del compte institucional de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, incompleix l’ètica professional i vulnera drets polítics. La institució municipal ha de representar a tots els ciutadans de la Seu d’Urgell i Castellciutat i a tots els grups municipals amb representació al consistori i, per tant, a totes les sensibilitats.

Cal recordar que “no és la primera vegada que en aquesta legislatura l’equip de govern de Compromís per la Seu fa un ús partidista dels canals municipals”, asseguren des de Junts. De fet, com recorda el portaveu Jordi Fàbrega: “ja el plenari municipal del setembre de 2023 va aprovar -amb els vots favorables de Junts per la Seu, ERC i la CUP- instar a l’equip de govern de CxlS a no repetir cap mena de comunicat partidista a través de cap mitjà de comunicació institucional”. “Moció que òbviament, no s’ha complert.”, ha afegit Fàbrega.

Des del grup municipal de Junts per la Seu, i davant aquest fet tant lamentable com greu, s’ha sol·licitat per registre la retirada immediata del comentari insultant a les xarxes socials, conèixer qui és la persona responsable del comentari en qüestió i que es depurin responsabilitats dins la regidoria de transparència i comunicació.