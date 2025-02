Junts per la Seu critica l’equip de Govern perquè ha hagut de renunciar a una subvenció de 285.600€

Imatge simulada de l’interior del futur edifici docent d’INEFC Pirineus (Junts per la Seu)

La Junta de Govern de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest dilluns, sense el suport de Junts per la Seu i ERC, renunciar a una subvenció de 285.600 € atorgada per l’Institut Català de l’Energia per a la instal·lació d’un sistema de geotèrmia al futur edifici docent de l’INEFC Pirineus, a la capital de l’Alt Urgell.

Segons Junts, el motiu ha estat que “l’Ajuntament de la Seu d’Urgell no podrà complir amb el termini d’execució i justificació de la subvenció (18 d’octubre de 2025) en no haver-se ni tan sols licitat l’obra. A pesar d’haver-se demanat (i concedit) una ampliació del termini d’execució, sense la licitació iniciada, és impossible haver executat l’obra a l’octubre de 2025″, asseguren des de la formació nacionalista.

Segons manifesta, Jordi Fàbrega, portaveu de Junts per la Seu: “aquesta renúncia és una mostra més de la mala gestió econòmica de l’alcalde Barrera i equip, i de com aquesta acaba repercutint a les butxaques dels urgellencs i urgellenques”. Val a recordar que “Barrera va anunciar que les obres començarien l’estiu, o com a molt tard la tardor de 2024. Fins i tot, el Govern de la Generalitat va dir, al desembre en nota de premsa, que les obres es licitarien abans d’acabar el 2024. Malauradament, no ha estat així, i aquest fet té conseqüències”, afegeix Fàbrega.

“És greu que a finals de febrer de 2025 continuem sense data de publicació de la licitació de les obres de l’edifici docent d’INEFC Pirineus, quan aquest estiu ja es llicenciarà la primera promoció del grau universitari. I aquest fet, no només resta credibilitat a la institució municipal, sinó que ens costa diners, que acabarem pagant entre tots els urgellencs i urgellenques”, ha reblat Fàbrega.