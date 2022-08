Júlia Amor actuarà aquest dijous a la Massana

Aquest dijous, 4 d’agost, actuarà a les Fontetes, a la Massana, la cantant andorrana Júlia Amor, un talent emergent que ja s’està fent un nom a l’escena underground i que presentarà els seus nous temes. Amor proposa un repertori molt íntim, en què exposa sense prejudicis les seves emocions. El concert començarà a les 20 hores.

Influenciada per artistes com Hidrogenesse, Alaska i Dinarama, Cabiria o Carlos Berlanga, la seva música es tradueix en una combinació perfecta de guitarres, sintetitzadors i caixes de ritmes que la situen entre el synth i el dream pop. L’artista actuarà acompanyada al sintetitzador per Cristian Sánchez.

Els Dijous a la Fresca, a la Massana, continuaran les pròximes setmanes amb dansa contemporània -amb BRAM i Jo Dansa- i la banda de versions Manu and the Vodkas.