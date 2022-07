Juanjo Padrós formarà part del Comitè Executiu de l’ETU

El president de l’European Taekwondo Union, Athanassios Pragalos, ha escollit al director tècnic de la Federació andorrana de Taekwondo, Juanjo Padrós, per a formar part del Comitè Executiu de l’ETU.

Amb aquest, Padrós porta tres mandats com a membre de l’executiva europea. L’andorrà és una peça clau per al Taekwondo europeu, aportant moltes innovacions com, per exemple, el nou uniforme de competició mundial, la màscara electrònica, modernitzar la gestió dels campionats i noves fons d’ingressos i màrqueting per a l’ETU.