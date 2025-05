JPEE: La natació andorrana brilla amb els metalls que conquereix

Els components del 4×100 i la medalla de bronze aconseguida (FAN)

Tarda de luxe la d’aquest dimecres, 28 de maig, per a la natació andorrana que suma tres medalles més per a Andorra. Kevin Teixeira ha complert amb els pronòstics i s’ha imposat en els 1.500 metres. S’ha escapat el rècord d’Andorra de la llarga distància, però en cap cas ha deixat marxar el seu segon or d’aquests Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE) Andorra 2025.

Nàdia Tudó ha fet alçar tot el públic del Serradells amb la segona posició i la plata en els 200m estils. Ha fregat el bronze en els 100m braça, però la segona medalla per a la tricolor haurà d’esperar a dijous.

La delegació andorrana s’ha quedat a un pam d’una tarda històrica amb dues quartes posicions més: Biel Cuen ha estat quart en els 200 lliures i Aleix Férriz ha estat també quart en els 50m esquena.

Així i tot, la sorpresa ha acabat arribant amb el relleu masculí del 4x100m estils format per Bernat i Tomàs Lomero, Aleix Férriz i Patrick Pellegrina que s’ha penjat un bronze sorpresa amb rècord d’Andorra inclòs.