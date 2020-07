Joves L’A participa en un programa europeu per donar resposta a la crisi post-Covid

La Joventut Liberal Europea (LYMEC) ha impulsat al llarg de les últimes setmanes un projecte per aportar idees que ajudin a superar, principalment entre els joves, la crisi generada per la Covid-19. Les deu millors es presentaran al Parlament Europeu i també es traslladaran als parlaments nacionals.

Els joves són un dels col·lectius més afectats per la crisi econòmica causada per la pandèmia i, per això, des de la LYMEC s’ha proposat a les seccions joves dels partits liberals europeus que participessin en la recerca d’idees i accions polítiques que ajudin als joves en aquests delicats moments. En total, han participat 26 organitzacions membres de la LYMEC, entre elles els Joves Liberals d’Andorra.

El projecte es va iniciar el passat 29 de juny i al llarg de les darreres setmanes s’ha dut a terme un treball intern en el marc de cada organització amb l’objectiu de presentar les idees a la resta i votar les millors. Les propostes podien abastar cinc àmbits com ara l’educació, l’ocupació, la inclusió econòmica i social; l’emprenedoria i la innovació; i la participació ciutadana.

Aquest dissabte, 25 de juliol, ha estat el dia en què des de la LYMEC s’han votat les idees presentades per les organitzacions. En aquest sentit, cal remarcar que la proposta presentada per Joves L’A que preveu crear un programa d’ajuda als joves emprenedors europeus centrant-se en l’economia verda i sostenible ha estat la tercera més votada, després d’un desempat, a la secció Emprenedoria i Innovació. Toni Puig, president de la secció jove de Liberals, ha avançat que “tot i que finalment no ha estat escollida a nivell europeu, la traslladarem al Consell General perquè es tingui en compte al Principat d’Andorra”. A més, ha afegit que “creiem que és molt necessari que es tinguin en compte els joves en les polítiques de reactivació post-Covid”.

“Green Young Entrepeneur Program”, la proposta de Joves L’A

Aquest projecte dels Joves Liberals d’Andorra pretén que es posi en marxa un programa innovador per ajudar als joves emprenedors i emprenedores centrat principalment en l’impuls de l’economia sostenible i de quilòmetre 0. La idea contempla que durant els primers dos anys de posada en marxa del projecte els joves no paguin impostos i que continuïn amb unes taxes reduïdes fins als cinc anys de vida del negoci. L’objectiu és fomentar un entorn que permeti als joves impulsar els seus negocis i que a l’hora siguin sostenibles. A més, d’aquesta manera s’ajudaria a reduir l’atur juvenil i es desenvoluparia l’economia local que s’ha vist greument afectada durant la pandèmia.

Una altra de les propostes que els Joves L’A han tramès a la LYMEC instava a crear un forfet europeu per potenciar el turisme i la cultura amb descomptes per poder viatjar i accedir a equipaments culturals per tot el continent.

En les propostes presentades en aquest projecte impulsat per la LYMEC hi han treballat en Toni Puig, president dels Joves L’A, Josep Fusté i Albert Areny.