Jover també dona positiu per Covid-19

El ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, ha donat positiu per Covid-19 en les darreres hores. Jover s’havia cribrat com a contacte del ministre Gallardo, que ja va donar positiu fa uns dies. La secretaria d’Estat de Salut, Helena Mas, ha explicat que Jover té una càrrega viral baixa i que feia tot just uns dies s’havia vacunat i sense marge a desenvolupar la immunització.

Jover és un dels 13.510 casos diagnosticats des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat. Les altes se situen en 13.155 i el nombre de defuncions, en 127.

Mas ha destacat que la taxa de reproducció se situa avui en 0,90. A més, ha recordat que el nombre d’actius, que avui és de 228 confirma “la tendència a la baixa dels darrers dies”. Pel que fa als pacients ingressats al SAAS, 5 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 3 a l’UCI –1 d’elles requereix ventilació mecànica–.

En quant a les vacunes, la secretària d’Estat ha informat que des de l’inici del Pla de vacunació ja s’han administrat 32.305 dosis. Un cop més, Mas ha fet una crida a la població a adherir-se a la campanya de vacunació a través de la plataforma web www.govern.ad/preinscripcio o al telèfon 775019.

Pel que fa a la població escolar, Mas ha destacat que actualment hi ha 17 aules sota vigilància activa –6 total i 11 parcial– i 21 en vigilància passiva, pel que també segueix la progressió a la baixa de classes afectades.

Paral·lelament, quant al brot relacionat amb un esdeveniment cultural del passat cap de setmana, la secretària d’Estat ha explicat que fins al moment s’han detectat 14 positius. Tal com ha emfatitzat Helena Mas, se segueix amb els protocols habituals d’estudi epidemiològic dels casos i els seus contactes.

Per últim, la secretària d’Estat de Salut també s’ha referit al canvi de protocol pel que fa als cribratges periòdics que es fan al sector que treballa de cara al públic. Fins ara, els feien les empreses de seguretat en el treball i a partir d’ara s’organitzaran directament des de l’oficina COVID. No obstant, el preu seguirà assumint-se per part de Salut.

