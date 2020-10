Jover, positiu en Covid-19 i Gallardo, aïllat per contacte

El ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, i el titular d’Economia, Jordi Gallardo estan a casa aïllats; el primer per haver donat positiu en Covid-19, mentre que, en el segon cas, per ser contacte d’un positiu. Així ho ha donat a conèixer el Govern en el transcurs de l’actualització de les dades sanitàries del coronavirus SARS-CoV-2 a Andorra avui a la tarda que, a més, també ha informat l’aïllament de tres secretaris d’estat: el d’Afers Financers, Marc Ballestà, el d’Infraestructures, César Marquina, i la d’estat de Funció Pública, Lara Vilamala, així com el cap de gabinet del cap de Govern, Guillem Casal.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que actualment hi ha 1.010 casos actius per Covid-19, el que representa un increment de 299 casos nous respecte la darrera actualització. Del total de casos actius, 21 estan ingressats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, dels quals 16 a planta i 5 a la Unitat de Cures Intensives (UCI). El titular de Salut també ha destacat que hi ha 1.928 casos totals recuperats des de l’inici de la pandèmia, 144 més respecte l’última actualització. Benazet, a més, ha anunciat que la R0 se situa en 1,46, si bé ha fet una crida a no relaxar el seguiment de les mesures perquè “el comportament cívic està ajudant a contenir el rebrot de la pandèmia”, que divendres era del de l’1,9.

En relació a l’afectació del virus als sistemes educatius del país, actualment hi ha un total de 43 aules afectades aïllades totalment i 23 tenen alumnes aïllats, però no tota l’aula. Segueix el tancament total de l’Escola Andorrana de secundària d’Encamp.

En paral·lel, Joan Martínez Benazet s’ha referit a les dades sobre letalitat de la malaltia. El responsable de la cartera de Salut ha apuntat que, malgrat l’increment de contagis en aquesta segona onada, es pot observar que Andorra té un índex de letalitat molt menor en comparació amb la resta de països d’Europa. I és que, tal com ha informat el ministre, el Principat se situa en un 1,9% sobre cada 100 habitants des de l’inici de la pandèmia i, en detall, en un 0,2% en la segona onada. A tall d’exemple, Martínez Benazet s’ha referit a Itàlia amb un 10,66%, Suècia amb 6,04%, França amb 4,22%, Espanya amb 3,82% o Alemanya amb 3,02%.

El ministre ha explicat que aquestes dades responen a una conjugació de factors, d’entre els quals es destaca l’elevada capacitat per realitzar tests diagnòstics a la població des dels primers moments de la pandèmia, així com el fet d’haver evitat un col·lapse del sistema sanitari. “Es poden oferir a totes les persones malaltes els mateixos recursos”, ha indicat. Alhora, Joan Martínez Benazet ha afirmat que “en aquest país totes les persones que tenen la COVID-19 han rebut els tractaments amb molta diligència d’uns professionals i un sistema sanitària d’un nivell molt elevat”.

Equilibri salut-economia

Per la seva part, el Cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat la necessitat de conjugar la salut de la ciutadania amb la continuïtat de l’activitat econòmica, sense deixar, en cap cas, que la situació sanitària passi a un segon pla per darrere de l’economia. “Treballem cada dia per trobar el punt d’equilibri i el terme mig”, ha afirmat.

El titular de Salut ha refermat la voluntat de “garantir l’equilibri de la balança” i ha recordat que les decisions que es prenen estan ajustades a criteris de seguiment de l’evolució epidemiològica de la COVID-19. En aquest sentit, Martínez Benazet ha informat que la transmissió del virus es produeix en “espais on no s’utilitza la mascareta” i ha afirmat que els locals “de més transmissió són els locals d’oci nocturn seguits dels bars”.

Per tant, ha remarcat el ministre, “quan vam prendre la decisió relativa als bars no és pel mal comportament dels bars, sinó perquè realment són un dels llocs on hi ha més transmissió”. El responsable de Salut ha recordat que aquesta mesura preventiva s’ha dut a terme de manera similar en els països de l’entorn tenint en compte les evidències sanitàries.

En aquest context, Espot ha avançat que ha encomanat al ministre de Presidència, Economia i Empresa i al de Finances treballar en l’elaboració d’un programa d’ajuts específics pels sectors econòmics més afectats per les mesures decretades, com ara l’oci nocturn o els bars. “El tancament preventiu té un rerefons purament sanitari i epidemiològic”, ha emfatitzat.

Inspeccions als establiments comercials

D’altra banda, Espot, ha aprofitat la roda de premsa per actualitzar el nombre d’inspeccions que s’han realitzat per tal de fer un seguiment de les últimes mesures decretades pel Govern. Així, i fins a data d’avui, s’han realitzat un total de 191 inspeccions a diversos establiments comercials del país. D’aquest total, hi ha 61 establiments que no compleixen amb algun dels preceptes marcats en els decrets aprovats per l’Executiu. La majoria dels incompliments estan vinculats amb la separació mínima entre taules, la superació del màxim de cinc persones en una taula, fer servei de barra o fumar en els llocs expressament prohibits.

En aquest sentit, Espot ha avançat la voluntat governamental per dur a terme diferents modificacions legislatives amb l’objectiu de reforçar les inspeccions que comproven que se segueixen les normes decretades i que responen als protocols sanitaris.