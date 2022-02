Jover i Monticelli signen el préstec de 8 milions d’euros per finançar la digitalització del país

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, s’ha reunit aquest dijous amb el governador del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB), Carlo Monticelli, a la seu del CEB a París (França). Durant la trobada, Jover i Monticelli han signat el préstec de 8 milions d’euros del banc al Govern d’Andorra destinat a finançar part de les despeses contemplades en la implementació del programa de Transformació Digital d’Andorra.

El crèdit, a 19 anys amb un any de carència i un tipus d’interès d’un 0,78%, és el primer que el CEB atorga a un país per impulsar la digitalització. En aquest sentit, el ministre Eric Jover ha destacat la importància de “posar la transició digital al servei dels ciutadans i de les empreses per fomentar una recuperació de la crisi de la COVID-19 més inclusiva. Per la seva part, Carlo Monticelli ha posat en relleu la satisfacció del banc per donar suport “al Govern d’Andorra en el seu esforç per millorar la vida dels ciutadans a través de la transformació digital”.

La transformació digital, tant de l’Administració General com de les empreses privades, és una de les principals línies d’actuació i eixos estratègics del full de ruta del Govern, l’H23. De fet, el préstec va més enllà de l’Administració General. I és que el mateix crèdit també es destinarà a impulsar un programa per promocionar la digitalització entre el teixit empresarial del país, centrat especialment en les petites i mitjanes empreses (Pimes), tot i que també s’hi podran acollir les grans companyies.

Aquest crèdit s’emmarca en l’estratègia de diversificació de les fonts de finançament que ha d’aportar resiliència financera a l’Estat. Justament, es tracta del segon préstec que l’Executiu pacta amb el CEB després d’esdevenir-ne membre el 26 de maig del 2020. El primer crèdit va ser de 12 milions d’euros, amb un finançament a 15 anys, i s’ha destinat íntegrament a cobrir despeses associades amb la crisi sanitària provocada pel coronavirus SARS-CoV-2.