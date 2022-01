Finances qualifica d’adequada la garantia de 5 milions i mig de l’Agència de Reestructuració d’Entitats Bancàries, en el marc del procés de compra de VallBanc per part de Crèdit Andorrà.

Respon al PS que aquesta reserva de fons no és una ajuda sinó que es consigna per fer front a contingències legals de l’afer BPA. Una garantia per a l’entitat compradora davant conflictes que s’arrosseguen des de la intervenció el 2015. No s’infringeix, conclou, la normativa europea.