Jove motorista ferit en un sinistre a Andorra la Vella

Aquesta tarda de dijous, 11 de desembre, s’ha registrat un accident de circulació a la parròquia d’Andorra la Vella, el qual s’ha saldat amb el balanç d’una persona ferida. El sinistre de trànsit s’ha localitzat al carrer Bonaventura Armengol amb el carrer Joan Maragal. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés a les 18:26 hores.
Les mateixes fonts del servei de l’ordre assenyalen que en l’incident viari s’han vist involucrats dos vehicles. Es tracta d’una motocicleta i d’un turisme, els dos amb matrícula del Principat d’Andorra. El conductor de la moto, un jove de 17 anys, veí de les valls, ha resultat ferit en el sinistre