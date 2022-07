“Jove, aixeca’t i sigues testimoni!”

En aquests dies, fins que culmini a primers d’agost, joves de tot Europa s’encaminen en pelegrinatge, a peu, a Sant Jaume de Compostel·la per a viure una experiència de fe, de fraternitat i de comunió europea en aquest Any Sant jacobeu. És la Peregrinació Europea de Joves (PEJ) del 3 al 7 d’agost.

Els joves d’Urgell també hi participen juntament amb els procedents de tots els Bisbats catalans. I molts bisbes, com jo mateix, ens hi farem presents per a acompanyar-los i per a aprendre, sinodalment, a fer camí junts amb els joves, que sempre és paràbola de la vida del cristià, pelegrí en un món que passa.

El camí de Sant Jaume exerceix actualment una gran atracció a tot tipus de gent. Molts són pelegrins de fe, seguint el Crist, i buscant llum en el silenci, l’esforç sacrificat, la perseverança, la fraternitat… Potser, altres, busquen esport, turisme, superació, recerca de sentit, espiritualitat… Es camina devers el sepulcre de l’apòstol St. Jaume, el primer que va morir per Crist i pel seu Evangeli.

Tot començà vers l’any 813, quan es trobaren les relíquies de l’apòstol a Compostel·la, essent rei d’Astúries Alfons II el Cast i emperador d’Occident, Carlemany. Un ermità anomenat Pelagi o Pelai, va veure una estrella posada en el bosc. Després de comunicar-ho al bisbe d’Iria Flàvia, Teodomir, van descobrir al centre del bosc una antiga capella amb les restes de l’apòstol. El rei va manar edificar una petita església, que amb els anys es transformà en la Catedral de Santiago de Compostel·la.

Aquest lloc es convertí progressivament en un centre de pelegrinatge de tot Europa, buscant la gràcia del perdó de tots els pecats de la vida, la indulgencia plenària. El llarg recorregut que es feia per a arribar-hi, des de tants llocs de tot Europa, principalment passava per França. Al llarg del camí s’hi van començar a edificar hostals, hospitals, mercats, etc. per a ajudar els peregrins que feien el viatge.

Santiago és lloc de pelegrinatge i de trobada entre persones i pobles que, a través dels segles, s’ha convertit en símbol de fe i de fraternitat, i vertebrador d’una consciència europea. Avui rep la visita de més de 300.000 pelegrins a l’any, vinguts d’arreu del món.

El Camí català de Sant Jaume, que transcorre per les nostres terres, no és un únic camí, sinó que té diverses variants, una de les quals entra per la Cerdanya i La Seu d’Urgell, i es dirigeix a terres aragoneses, passant per Montserrat.

“Jove, aixeca’t i sigues testimoni!” és el lema d’aquest encontre europeu (PEJ) i “ha de significar una nova gràcia de Déu, que ens ofereix la possibilitat de posar-nos en camí, de saber que en aquest caminar mai no estem sols, que som acompanyats. Seguir un procés d’esperança, obert a reptes nous, que ens ajudi a trobar-nos amb nosaltres mateixos, amb els nostres germans i, per tant, amb Déu.

I és clar, a comprometre’ns amb la nostra societat, cadascú en la seva realitat concreta”, aquesta és la invitació que reben els joves europeus aquest agost de 2022.