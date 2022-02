Josep Queró, nou president de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Alt Pirineu

Josep Queró i Brechal serà el nou president de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Alt Pirineu. La proposta ha estat aprovada en la darrera Junta del Parc celebrada aquest dimecres.

Nascut a Aineto l’any 1956, és professor (especialitat en Geografia i Història) i mestre de català. Ha exercit de director a l’escola Àngel Serafí Casanoves de Sort. Ha estat regidor de l’Ajuntament de Ribera de Cardós i actualment és conseller d’Ensenyament i Transports i portaveu del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

La Junta Rectora és l’òrgan rector del Parc Natural. Està format per representants de les administracions, ens locals i organitzacions i sectors socials de la zona. Entre les seves funcions hi ha la d’aprovar el programa d’actuació del Parc, proposar i promoure mesures per a la millor protecció de l’espai, i també coordinar i fer seguiment de les actuacions que afectin el Parc.