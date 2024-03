Josep Marsal presenta les seves memòries a Encamp

Coberta del llibre sobre les memòries de Josep Marsal

Aquest dilluns, 25 de març, a les 19 hores, el Centre Cultural la Valireta d’Encamp acollirà la presentació del llibre ‘Com un berenar a Montalarí. Records d’un fill de les Bons’, les memòries de l’excònsol encampadà i exsíndic, Josep Marsal Riba, obra publicada per Anem Editors. A les seves memòries comparteix amb els lectors una història vital que és, en part també, la història d’una Andorra en ple creixement i canvi. Un país que necessitava persones implicades en el camí cap a la modernitat que coneixem avui dia.

A l’acte intervindrà Laura Mas, cònsol major d’Encamp, Josep Dallerès, d’Anem Editors, i Josep Marsal, autor del llibre, que estarà acompanyat per Jordi Farràs, amb qui va compartir sindicatura a principis dels anys 90.

Marsal ha estat un observador privilegiat i un actor protagonista de la transformació d’Andorra al llarg de la segona meitat del segle XX. Després de passar primer per l’Escola Espanyola d’Encamp i després per la Francesa, va prosseguir els estudis a Prada de Conflent i, un cop acabats, i havent executat unes pràctiques intensives sobre el terreny, va ser designat mestre de primària a l’Escola Francesa de la Massana. Així va començar la seva vinculació amb la docència al país, que va perllongar-se al llarg de quaranta anys en centres com el Lycée Comte de Foix, del qual va acabar sent director adjunt.

Josep Marsal també ha dedicat una part important de la seva vida al camp de la política. En aquest àmbit, destaca per haver exercit els càrrecs de cònsol d’Encamp, de conseller general o de president del Consell Superior de la Justícia, a més d’haver estat elegit subsíndic general en els intensos anys 1992-1993.

Marsal ha destacat també per ser una persona molt vinculada al món associatiu andorrà en entitats com Velles Cases Andorranes, entre d’altres.