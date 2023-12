Josep Maria Masa guanya la 8a edició del concurs commemoratiu Obra Gràfica

L’obra gràfica guanyadora amb les tasses ja serigrafiades (FPNSM)

El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) ha acollit aquest dijous l’acte de presentació del disseny guanyador del Concurs d’Obra Gràfica 2023. En la jornada, que des de fa vuit anys s’organitza per a commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, s’ha rendit homenatge a l’autor de l’obra, Josep Maria Masa, presentant la tassa que portarà imprès el seu dibuix. En endavant, la tassa ja es pot adquirir a l’MCTA, i&i Serveis i CCA a un preu de 8 euros.

L’acte ha comptat amb la participació de la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós, la directora de l’Àrea Sociolaboral de l’FPNSM, Dolors Martínez, la Cap de projectes del Museu Carmen Thyssen Andorra, Teresa Areny, i amb la representant d’AUFARE, Carme Solà.

El Concurs d’Obra Gràfica es va iniciar l’any 2016, amb l’objectiu de contribuir en la promoció de drets i posar en relleu les habilitats de les persones amb discapacitat a través de la cultura, i a la vegada implicar i sensibilitzar a la ciutadania vers aquesta realitat social.





Tallers de manualitats a càrrec dels joves de Fent Camí

D’altra banda, i per segon any consecutiu, els joves atesos de Fent Camí han impartit un taller de creació d’instruments musicals amb materials reciclats on hi ha participat tots els assistents. En el taller s’han creat guitarres de diferents colors, segons el gènere musical que més els ha inspirat, i com un forma de transmetre les seves emocions a través de la música i l’art.

Així mateix, demà dissabte, 2 de desembre, els joves del Fent Camí impartiran aquest taller al Museu, en obert per a tota la ciutadania. El taller estarà inspirat en la Banda Sonora Original de Khrôma i amb un enfocament inclusiu que permetrà als participants crear diferents instruments musicals mitjançant elements reciclats. Les activitats estan dissenyades per a nens i nenes a partir de 4 anys i és important recordar que els menors de 12 anys han d’anar acompanyats obligatòriament d’un adult.

Per a formalitzar l’assistència, cal escriure un correu electrònic a reserves@mcta.ad o trucant al telèfon +376 800800, ja que les places són limitades.