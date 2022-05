Josep Maria Cabanes guanya les primàries

Les primàries de Liberals han arribat, aquest diumenge a la tarda, al seu final amb l’elecció de Josep Maria Cabanes com a cap de llista de Liberals. El polític d’Andorra la Vella i que va organitzar una candidatura a les primàries tan bon punt va saber que Jordi Gallardo, president de Liberals, va anunciar que no concorreria a les primàries després que Judith Pallarés optés per presentar-s’hi.

Josep Maria Cabanes s’ha imposat a Pallarés per un ajustat marge, un sol vot de diferència, en la votació que ha tingut lloc durant el Congrés Extraordinari que s’ha celebrat en un cèntric hotel d’Andorra la Vella. Concretament, en el procés d’elecció han exercit el seu dret a vot 101 afiliats. Els resultats definitius han estat de 50 vots per Josep Maria Cabanes i 49 per Judith Pallarés. A més a més, s’han compatibilitzat un vot en blanc i un vot nul.

Durant el seu discurs com a vencedor de les primàries, Josep Maria Cabanes ha refermat la seva voluntat de treballar per unir tot el partit i fer-lo créixer. De fet, Cabanes ha assegurat que vol comptar amb tots els actius que té el partit, també amb Pallarés, la seva rival a les primàries, de qui ha elogiat la seva tasca com a ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat. Un altre dels objectius del recentment proclamat cap de llista de Liberals és que el partit torni a guanyar unes eleccions generals. En aquest sentit, ha indicat que treballarà intensament per incrementar la base d’afiliats del partit que actualment se situa en 130 persones.

Gallardo anuncia que no seguirà com a president de Liberals

En el discurs de benvinguda al Congrés Extraordinari, el president de Liberals, Jordi Gallardo, ha anunciat que cedirà la presidència del partit al vencedor de les primàries. Gallardo ha fet un repàs a la trajectòria de Liberals durant els onze anys que l’ha capitanejat.