Josep-Lluís Serrano visita els padrins de la residència Clara Rabassa

Aquest dijous, el personal de suport i sanitari de la residència Clara Rabassa ha rebut la visita del bisbe i copríncep Mons. Josep-Lluis. La visita ha estat amb motiu de conèixer les instal·lacions i les persones que formen part de la institució. En arribar Mons. Serrano ha estat acollit per la directora i el personal dirigent, i també pels membres de la Fundació Clara Rabassa, juntament amb Mn. Ramon Sàrries, arxiprest de les Valls d’Andorra. Han visitat junts les diverses instal·lacions i els espais i han saludat els 60 padrins que hi resideixen.
Després, tots plegats, han compartit el dinar amb la gent gran en un clima de germanor i intercanvi d’experiències del Patronat; i ha saludat a les cuidadores i personal auxiliar. Abans d’acomiadar-se ha repartit a tothom una estampa amb la pregaria de l’Any Jubilar.