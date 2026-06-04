Josep-Lluís Serrano, fa la seva primera visita institucional a l’Ajuntament de la Seu

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha acollit, aquest matí de dijous, la primera visita institucional del Bisbe d’Urgell, Mons. Josep-Lluís Serrano, en una trobada que ha servit per a estrènyer els llaços de col·laboració i veïnatge entre el Consistori i el Bisbat d’Urgell. Com a inici d’aquesta visita, el Bisbe d’Urgell ha plasmat, en primer lloc, la seva signatura al Llibre d’Honor de la Ciutat, deixant constància de la seva voluntat de servei i de treball conjunt amb les institucions locals. Posteriorment, la recepció oficial ha estat encapçalada per l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, qui ha donat la benvinguda al Bisbe acompanyat pels membres de l’equip de govern municipal. La trobada s’ha desenvolupat en un clima de màxima cordialitat institucional i respecte mutu.
Durant la reunió de treball, l’alcalde i membres de l’equip de govern municipal han compartit amb Mons. Josep-Lluís Serrano una radiografia de la situació actual del municipi, repassant els principals projectes de futur, així com els reptes socials, econòmics i culturals que afronta la capital de l’Alt Urgell. Ambdós han coincidit en la importància de mantenir un diàleg fluid i una col·laboració estreta en aquells àmbits que reverteixin en el benestar dels ciutadans de la Seu. Per la seva banda, l’alcalde li ha agraït la predisposició i li ha desitjat un encertat ministeri al capdavant de la diòcesi.
El Bisbe d’Urgell ha manifestat que la visita institucional a l’Ajuntament de la Seu ha servit “per a corroborar la bona sintonia i l’estreta i fluida col·laboració que mantenim pel bé de la ciutat i de tot l’Alt Urgell”. En aquest sentit, Mon. Josep-Lluís Serrano ha volgut remarcar que “la candidatura a la UNESCO de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, que forma part d’un projecte conjunt de 12 béns transfronterers amb França i Andorra, respon a una ferma voluntat política i, sobretot, eclesial. Després de segles de presència al Pirineu, el reconeixement com a patrimoni mundial de la humanitat significarà que hem sabut conservar una joia històrica i arquitectònica amb el compromís de transmetre-la intacta a les futures generacions”.
Per la seva part, l’alcalde de la Seu ha destacat que el Consistori urgellenc ha volgut fer una benvinguda oficial al Bisbe i Copríncep d’Andorra “per la seva rellevància com a cap d’estat del país veí i per la singularitat que representa la Seu, ja que és la ciutat de la càtedra d’un Bisbe que, a més de la seva funció eclesiàstica, és cap d’estat, una característica única al món amb l’única excepció del Papa de Roma”.
Projectes de futur conjunts
Tant el Bisbe d’Urgell com l’alcalde de la Seu s’han referit a un projecte important per la ciutat i el Pirineu com és el futur Centre de Salut Mental Sant Lluís que s’està acabant de construir a l’edifici del Seminari Diocesà. Al respecte, Mns. Josep-Lluís Serrano ha manifestat que aquest projecte veurà la llum el proper mes de gener del 2027. “Aquesta obra neix amb el doble propòsit de crear llocs de treball al Pirineu i d’atendre de manera integral i en un ambient proper i familiar aquelles persones amb diverses malalties que han de fer trasllats lluny de les seves llars. Amb aquesta iniciativa, l’Església d’Urgell no només vol aportar mitjans materials, sinó també oferir sentit, finalitat i arrelament a la vida dels ciutadans d’aquest territori”.
Joan Barrera ha afegit que aquesta rebuda oficial al Bisbe d’Urgell “serveix també per a agrair la feina feta i per a donar impuls a projectes de futur conjunts que uneixen la ciutat amb el Bisbat, com ara el centre de salut mental de Sant Lluís, així com també a la candidatura de la catedral com a Patrimoni de la Humanitat, el futur del Museu Diocesà i la tasca solidària de Càritas”.
Finalment, la visita del Bisbe d’Urgell s’ha tancat amb una visita guiada a l’edifici consistorial que ha anat a càrrec de l’historiador local, Lluís Obiols.