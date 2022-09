Josefina Porras i Núria Gras presenten a la Seu d’Urgell el llibre ‘La Senyoreta’

La sala d’actes del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a la Seu, acollirà aquest dijous, 22 de setembre, a dos quarts de vuit del vespre, la presentació del llibre La Senyoreta. La darrera hereva de Casa Rossell d’Ordino, del qual són autores Josefina Porras i Núria Gras, que en la presentació del llibre estaran acompanyades de l’escriptor i dinamitzador cultural Isidre Domenjó.

Es tracta d’un retrat minuciós de Maria Lluïsa de Riba Cassany (1907-1993), a la mort de la qual es va extingir la llarga dinastia de Casa Rosell, una de les grans cases andorranes al llarg dels darrers cinc segles.

Durant tres anys, les autores del llibre es van endinsar en el passat de la família de Casa Rossell. “L’objectiu principal ha estat fer un recorregut per la història de la Maria Lluïsa; per a fer-ho, ens hem basat en els records dels qui la van conèixer”, apunten, alhora que afegeixen: “també ha estat summament important consultar el fons documental i l’arxiu fotogràfic conservat a l’Arxiu Nacional d’Andorra”.

Maria Lluïsa es feia dir “la Senyoreta”, “fruit d’un entorn que s’entossudia per a marcar-li diferències amb la resta del poble d’Ordino, però també per a ratificar als demés que ella pertanyia a una determinada casa amb un passat noble”, expliquen Josefina Porras i Núria Gras. En morir sense descendència tant la Maria Lluïsa com el seu germà Joaquim, tots els bens de Casa Rossell van passar a la hisenda pública andorrana. En terrenys que havien estat dels Rossell s’han construït diversos equipaments com ara museus, escoles, centres de salut o jardins.