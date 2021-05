Josa i Tuixén, entre els municipis escollits per al Programa de mobilització d’habitatge en el món rural

Un total de 20 petits municipis de les vuit vegueries catalanes -entre els quals Josa i Tuixén a l’Alt Urgell, Baix Pallars al Pallars Sobirà i Isona i Conca Dellà al Pallars Jussà- han estat seleccionats avui per acollir les proves pilot del nou Programa de mobilització d’habitatge en el món rural, impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a través de la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori. L’objectiu del programa és facilitar que les persones i les famílies puguin instal·lar-se en nuclis rurals, a través de la rehabilitació d’habitatges en desús.

Es tracta d’una proposta per a viure i treballar als municipis petits, molts dels quals viuen un context d’estancament però on, alhora, s’ha detectat un incipient moviment de nous residents. Aquests possibles nous veïns veuen limitades les seves opcions per l’existència d’habitatges buits que no estan en el mercat per manca de conservació. Alhora, els petits municipis tenen dificultats per afrontar intervencions de millora i conservació en les seves trames urbanes, el que limita l’atractiu per a possibles nous residents.

Mitjançant el nou programa, es vol contribuir a evitar la pèrdua de població i a incentivar la realització de projectes i actuacions estratègiques, sectorials i singulars innovadores que estimulin i reforcin l’accés a l’habitatge. El programa es desenvoluparà en dues fases. La primera són les proves pilot que es faran en una vintena de municipis i la segona, genèrica, que es convocarà el mes de juliol i a la qual es podran acollir la resta de municipis possibles beneficiaris dels ajuts.

Selecció per a les proves pilot

A finals de 2020 es va obrir la convocatòria per a les proves pilot, adreçada a 372 municipis de l’àmbit rural, de menys de 500 habitants i de menys de 3.000 habitants amb 10 o més nuclis de població. S’hi van presentar un total de 56 municipis de tota Catalunya: 15 de l’Alt Pirineu i Aran; 1 de Barcelona; 9 del Camp de Tarragona; 10 de les Comarques Centrals; 5 de les Comarques Gironines; 9 de Ponent; 3 del Penedès, i 4 de les Terres de l’Ebre.

Finalment, avui la Comissió de selecció, formada per representants del Departament de TES, de l’Associació de Micropobles, l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació Catalana de Municipis (FCM), n’ha triat 20.

Per a la selecció, s’han puntuat diversos factors per a cada municipi, com ara la seva densitat, extensió en quilòmetres, els nuclis agregats, el creixement, les seves necessitats, l’existència d’un pla d’actuació, el suport d’entitats socials, els objectius de l’ajuntament, les accions a desenvolupar o el calendari proposat. Un cop assignada una puntuació total a cada municipi, se n’han escollit els màxims possibles per vegueria, ordenats segons la seva puntuació:

Alt Pirineu i Aran : Baix Pallars, Josa i Tuixén, Isona i Conca Dellà.

: Baix Pallars, Josa i Tuixén, Isona i Conca Dellà. Barcelona : Gallifa.

: Gallifa. Camp de Tarragona: Passanant i Belltall, Rocafort de Queralt, Capafonts.

Passanant i Belltall, Rocafort de Queralt, Capafonts. Comarques Centrals: Vallcebre, Pinós, Riner.

Vallcebre, Pinós, Riner. Comarques Gironines : Ribes de Freser, Vilademuls, Palau de Santa Eulàlia, Planoles.

: Ribes de Freser, Vilademuls, Palau de Santa Eulàlia, Planoles. Ponent : Ciutadilla, Maldà, Llardecans, Almatret.

: Ciutadilla, Maldà, Llardecans, Almatret. Penedès : Montmaneu.

: Montmaneu. Terres de l’Ebre: Prat de Comte.

Els municipis seleccionats per a les proves pilot tindran dret a l’obtenció d’una subvenció directa, que s’instrumentarà mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’ajuntament. El Departament de TES ha assignat un pressupost de dos milions d’euros per a aquestes proves.

El Programa de mobilització de l’habitatge en el món rural es basa en dos eixos: accions de foment d’accés a l’habitatge i de foment de la rehabilitació.

Incentius per rehabilitar edificacions buides

Així, es donaran incentius per mobilitzar el parc d’habitatge buit existent, assessorant els ajuntaments i particulars i establint mesures fiscals i ajuts diversos per resoldre els esculls administratius, jurídics i de gestió.

El programa actuarà de la mà d’ajuntaments i ens locals, que identificaran la demanda potencial d’habitatge per part de particulars en el municipi i detectaran el parc en desús. La Generalitat es posarà a disposició dels ajuntaments per cercar els canals adequats per donar resposta a les necessitats detectades i mediarà entre la propietat i l’administració local per aconseguir la transformació d’edificis en desús en habitatges on hi visquin unitats de convivència.

Els incentius per rehabilitar habitatges rurals buits es destinaran tant a la població local i com a possibles nous veïns que vulguin convertir-los en primera residència. D’aquesta manera, s’impulsarà tant l’activitat econòmica del sector de la construcció en els petits municipis com l’atracció de nova població o la fixació de l’existent.

Els treballs de rehabilitació se centraran en la millora dels teixits i trames urbanes, la conservació del patrimoni i la millora estructural i energètica. De fet, la rehabilitació d’antics edificis desocupats en petits municipis haurà de tenir molt en compte l’eficiència energètica, atès que tot el programa, que forma part de l’estratègia Rehabilitem.cat, s’emmarca en l’Agenda Verda de Catalunya 2030 i en les línies d’actuació definides pel Govern per impulsar la recuperació econòmica post COVID-19. La millora dels habitatges i la qualitat dels entorns urbans també és un dels eixos de l’Agenda Urbana de Catalunya, actualment en redacció.

Un segon eix del programa serà el foment de l’accés a l’habitatge en els entorns rurals. En aquest sentit, el Departament de TES treballa per definir diferents modalitats de tinença segons cada cas, com ara masoveria rural, cessió d’ús, dret de superfície, lloguer, propietat o propietat compartida.