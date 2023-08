Josa de Cadí recorda el seu passat càtar aquest diumenge

Cartell de la 26a edició de “Josa, país de càtars” (CCAU)

Josa de Cadí (Alt Urgell) acollirà aquest diumenge, 6 d’agost, la 26a edició de “Josa, país de càtars”, una jornada per a recordar la història del poble vinculada al catarisme i personificada en Ramon de Josa i el seu fill Guillem Ramon, que van ser represaliats per la Inquisició per haver donat protecció als càtars. En el cas de Ramon, fins i tot, va rebre el consolament, el conegut sagrament càtar.

Justament a Josa de Cadí es van encetar, el 1996, les Jornades dels Refugis Càtars al Pirineu Català, que aquell any es van celebrar també a Castellbò i que, en anys posteriors, es van estendre a les comarques de la Cerdanya, el Berguedà, el Solsonès i el Pallars Sobirà. La persona que va posar en marxa el projecte va ser l’aleshores alcalde de Josa, Laurentí Parramon.

Aquest diumenge, la plaça i els carrers de Josa seran escenari d’un mercat d’artesans. En paral·lel i al llarg del dia s’aniran desenvolupant diversos actes, com ara un taller d’oli de cop a càrrec de Michel Bayllocq, animacions de carrer amb el grup El Toll del Ferro, una visita guiada per l’historiador Carles Gascón, contacontes amb l’Antònia i la Gemma, un dinar popular, la xerrada “El final dels templers catalans (1307-1312), a càrrec de l’historiador Josep Maria Sans Travé, i una sessió de música i danses tradicionals amb el grup La Sonsoni.

“Josa, país de càtars” és organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) i L’Era Vella, amb la col·laboració de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Josa de Cadí, l’Ajuntament de Josa i Tuixent, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida.