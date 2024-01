Jornades per a definir l’estratègia de cooperació transfronterera comuna a la zona est dels Pirineus

La ministra, Imma Tor, durant la seva intervenció (SFGA)

El Centre de Congressos d’Andorra la Vella ha acollit aquest dimecres i dijous les jornades participatives de l’Àrea Funcional de Muntanya Est (AFME), del programa europeu de cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra (POCTEFA). L’objectiu de la trobada és copsar les necessitats del territori pel que fa als eixos prioritaris d’acció –salut, esports i turisme actiu i dinamització empresarial– de cara a definir més concretament una estratègia comuna per als futurs projectes transfronterers que es presentaran a la nova convocatòria dels fons europeus.

Les jornades han estat inaugurades per la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i han comptat amb la participació d’unes 40 persones provinents de Catalunya, Occitània i Andorra, actors rellevants de cadascun dels sectors esmentats.

Dels diferents grups de debat, pel que fa a l’eix d’acció d’esports s’ha intercanviat sobre com convertir el Pirineu en un important punt de referència per als esportistes. A nivell de salut, s’ha discutit la manera de potenciar les accions en matèria de medicina de l’esport, la rehabilitació d’esportistes i la recerca en relació amb els beneficis de la pràctica de l’esport en alçada. Finalment, en matèria de dinamització empresarial s’ha apostat per fomentar el retorn del talent i adaptar la formació professional i ocupacional a les necessitats del territori.

Aquesta dinàmica de treball, que ha començat a Andorra, és previst repetir-la a Font Romeu i Vielha perquè tots els actors potencials puguin tenir l’oportunitat de participar-hi. El procés permetrà nodrir i ajudar a definir la convocatòria dels fons europeus del programa POCTEFA específica per al territori dels Pirineus est, que tindrà lloc a finals de març o principis d’abril. Andorra es troba al cor d’aquesta àrea delimitada d’un costat de la Cerdanya fins a la Vall d’Aran, i de l’altre, des de Comminges fins als Pirineus Orientals, i, tot i no rebre finançament directe dels fons, es beneficiarà de la participació dels projectes que en resultin d’aquesta convocatòria.