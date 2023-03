Jornades “L’emboscament dels Sentits: Pertinença a la Natura”

https://youtube.com/shorts/mi5EVbcIvFY Pirineus Creatius / espai Entorns a Instagram

Sota el nom de “L’emboscament dels Sentits: Pertinença a la Natura” s’organitzen unes jornades obertes a totes les persones amb esperit i sensibilitat activista. Els organitzadors indiquen que s’hi ha d’assistir amb ganes de compartir un espai de creixement i debat, de visions cap a un futur de l’educació en la pertinença. L’activitat transcorrerà al bosc i a l’espai Entorns (Lles de Cerdanya) on també es convidarà a un dinar format pica-pica.

“Belonging to Nature: The Heart of Wellbeing” és un projecte desenvolupat al llarg de 3 anys per 6 entitats europees de l’àmbit educatiu de la joventut; de Catalunya (Pirineus Creatius), Bèlgica, Eslovènia, Xipre, Islàndia i Portugal; i per a la seva finalització, Pirineus Creatius organitza les jornades presents.

Com a resultat de la seva recerca i feina al llarg d’aquest temps ha impartit 2 formacions de 12 dies, amb 30 professionals d’arreu, i ha creat una pàgina web amb un ampli recull de recursos pedagògics i filosòfics que inclou el concepte essencial de la reflexió que l’entitat promulga: “Human Ecology”. Que és la base per a entendre la pertinença i la salut holística tant del medi natural, de tot el vivent i de les persones. Més de 40 activitats i tallers han estat creades per a aportar una experiència educativa única cap a la reconnexió amb la natura.

L’organització ofereix un “emboscament” poètic dels sentits i de la creativitat en grup. Serà el dissabte, dia 18 de març, a les 10 hores. La sortida es farà des de l’era d’Entorns (Lles de Cerdanya), fins a les 14 hores. Es tracta d’una activitat al bosc, un col·loqui a l’Espai Entorns i un dinar pica-pica. Les activitats seran impartides per Maria Giró, Naiara Escabias, David Moreno i Dasha Lavrinienko. Cal portar roba i calçat còmode, aigua, llibreta i bolígraf.

Pirineus Creatius informa que cal inscripció prèvia mitjançant missatge privat, tant a @entorns.io com a @pirineus_creatius (per instagram). Les places són limitades. L’activitat és gratuïta per a les participants, finançada per la Comissió Europea i està organitzada per Pirineus Creatius en col·laboració amb l’Espai Entorns.

Pirineus Creatius és una associació sense ànim de lucre, de la Seu d’Urgell, especialitzada en desenvolupament personal mitjançant activitats artístiques i culturals.