Jornades del romànic i portes obertes per celebrar el Dia internacional dels museus

El Ministeri de Cultura i Esports, des del departament de Promoció Cultural, impulsa la primera edició de les Jornades d’art romànic, per apropar a ciutadans i turistes els museus d’Andorra mitjançant accions que combinen experiències lúdiques i la transmissió de la singularitat del patrimoni. Les jornades també coincideixen i permeten celebrar el Dia internacional dels museus amb les portes obertes dels principals equipaments del país.

Així, i en el marc del programa d’activitats ‘Canya als museus’, les Jornades són un conjunt de propostes que tenen com a escenari l’Espai Columba, es concentren en el mes de maig i l’eix central és l’art romànic, és a dir, la creativitat que es va expressar en diversos suports al llarg dels segles XI i XII per tot Europa, i que en el cas d’Andorra ha conservat diversos testimonis, com múltiples esglésies, restes de pintura i objectes litúrgics.

Per apropar tot aquest llegat s’ha dissenyat un programa amb un total de cinc propostes diferents.

La primera és l’organització Exposició de l’obra de l’artista catalana Rosa Obiols, experta en la pintura dels segles XII i XIII. Les seves obres tornen l’esplendor de les pintures romàniques i catalanes. La mostra ‘El cel a la terra’ presentarà una trentena d’obres que s’enllacen amb el contingut del museu, especialment amb les pintures de l’església de Santa Coloma. Es poden veure com a complement a la visita a l’Espai Columba, des del 14 de maig a l’11 de setembre del 2022.

Així, s’ha planificat també un taller per a famílies dedicat al bestiari romànic: el dissabte 14 de maig, a les 12 h i a les 17 h, a càrrec de Rosa Obiols; activitat gratuïta i sense reserva. L’artista mostrarà la particularitat de la tècnica pictòrica que van utilitzar els artífexs de les pintures i els més petits de casa podran experimentar, amb pigments d’origen mineral, l’origen dels colors que poden veure en les parets de les esglésies romàniques.

Com a tercera activitat, s’ha impulsat un taller per a famílies dedicat al simbolisme romànic: el dissabte 21 de maig, a les 12 h i a les 17 h; activitat gratuïta i sense reserva. Taller per endinsar-se en els símbols que apareixen representats en les esglésies romàniques i reinterpretar-los a partir de colors.

El mateix dia 21 de maig, però en aquest cas a les 20:30 h, s’ha organitzat una visita guiada nocturna a l’església de Santa Coloma. Durant la visita, s’explicarà detalladament la cronologia de l’edifici, el singular campanar de planta circular i el periple de les pintures romàniques de Santa Coloma, a més de veure el videomapatge.

Xerrada i portes obertes, pel Dia internacional dels Museus

Encara en el marc de les jornades, s’ha organitzat una xerrada que aborda l’art en època medieval i com l’art desenvolupat en l’imperi bizantí és la font d’on beuen les pintures romàniques, que no deixen de ser la versió econòmica dels luxosos i daurats mosaics que decoraven les esglésies bizantines. La xerrada ‘El bizantinisme en l’art romànic’ anirà a càrrec d’Emma Arcelin, i es farà el 18 de maig, a les 19 h, a l’Espai Columba.

Coincidint amb el 18 de maig, Dia internacional dels museus, el Ministeri també impulsa l’entrada gratuïta als següents museus: Farga Rossell, Casa d’Areny-Plandolit, Casa Rull, Museu Postal, Museu Nacional de l’Automòbil,

Casa de la Vall, espai Columba i l’exposició Abracadabra que es pot veure a l’era del raser d’Ordino. Els museus es podran visitar el dimecres de 10 a 14 h i de les 15 a les 18 h.

Informació i reserves al tel.: 836 908 i a museusandorra@gmail.com.