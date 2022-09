Jornades astronòmiques per a tots els públics a Encamp i al Pas de la Casa

Per als apassionats a l’astronomia o per als que vulguin endinsar-se més en aquest misteriós i fascinant món, ara tenen l’oportunitat de gaudir amb les jornades astronòmiques que ha preparat el servei comunal de biblioteques d’Encamp i el Pas de la Casa.

El 24, 29 i 30 de setembre són les dates de celebració. Les jornades començaran el dia 24 amb un taller infantil gratuït per a nens i nenes de 5 a 10 anys. El taller es farà a la Biblioteca d’Encamp, a les 11 h, i s’anomena ‘Creem el racó planetari i el sistema solar’. L’activitat se servirà del joc i les manualitats per a fer que els infants entenguin una mica més l’univers i vegin quins planetes hi ha més a prop, quina proporció tenen entre ells i a quina distància es troben.

El 29 i el 30 es faran dues conferències a càrrec del conegut astrònom Joan Pujol, que parlarà de diferents temes relacionats amb l’astronomia fent ús de tota la seva experiència i bagatge. La primera es farà a la Biblioteca d’Encamp, a les 20 h, i portarà el títol ‘El nou telescopi espacial James Webb’, mentre que la segona, que es farà a la Biblioteca del Pas de la Casa (a les 19 h) anirà sobre ‘Jules Verne. De la terra a la lluna’. Les dues conferències estan destinades a un públic familiar i són gratuïtes.