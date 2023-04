Jornada organitzada per Andorra Telecom en el Dia de les Noies a les TIC

Infografia sobre la jornada amb motiu del Dia de les Noies a les TIC (Andorra Telecom)

El proper 27 d’abril és el Dia de les Noies a les TIC. L’any 2011, la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU), organisme especialitzat de les Nacions Unides per a les TIC, el va instaurar amb l’objectiu d’encoratjar les vocacions tecnològiques entre les noies i trencar amb la gran diferència que encara avui existeix entre el nombre d’homes i el de dones que estudien i exerceixen professions relacionades amb les TIC.

El món laboral canvia contínuament i prova d’això és que, segons l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), per al 2030, es preveu que el 80% dels treballs a nivell mundial versaran en carreres relacionades amb la Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques.

Davant d’aquesta situació, és preocupant el baix percentatge de dones que accedeixen a una formació STEAM (formació en ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques). Així, diferents estudis, com el publicat l’any 2018 per la UNESCO, assenyalen que només un 30% de les dones trien graus universitaris de l’àmbit científic o tecnològic arreu del món.

La situació als països de l’entorn no és gaire encoratjadora, i així estudis fets a Espanya situen en un 12,9% el percentatge d’estudiants d’informàtica que són dones, una xifra que assoleix el 28,5% en el cas de carreres relacionades amb l’enginyeria. O una altra dada, tan sols el 7% de les nenes es veu en professions tècniques en el futur.

Andorra Telecom, membre de la ITU, ha desenvolupat des del 2012 diverses activitats per a commemorar aquest dia i fer arribar als alumnes del país missatges propers i positius de les oportunitats laborals de les formacions STEAM .

Aquest 2023, coincidint amb aquest dia, l’operadora convida a la ciutadania i especialment als alumnes de secundària dels tres sistemes educatius públics i privats del Principat, a assistir a l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella a la Jornada “Lideratge femení al sector de les TIC”. Una Jornada que comptarà amb la presència de dues dones que tot i la seva joventut ja són referents Internacionals en l`àmbit de les TIC.

Elisenda Bou Balust, és una de les dues ponents convidades a la Jornada. Ella és especialista en intel·ligència artificial i sistemes d’aprenentatge autònom. Enginyera de Telecomunicacions (UPC), Electrònica (ULPGC) i Doctora (UPC-MIT); és fundadora de vàries startups en l’àmbit de la intel·ligència artificial aplicada, entre elles Vilynx. També ha col·laborat amb la NASA i el MIT en el cap? de la Intel·ligència artificial aplicada a satèl·lits, a més a més, ha estat premiada amb el prestigiós premi Jove Emprenedor (2018) i, recentment, guardonada amb el Premi Fundació Princesa Girona en la categoria d’Empresa. Actualment treballa per a Apple. L’Elisenda és reconeguda com a referent a nivell mundial en l’àmbit de la ciència i la tecnologia, i més concretament, en el camp de la intel·ligència artificial i d’ella també es destaca el seu enfocament humanista i el seu compromís amb el treball com a font d’inspiració per als joves.

La segona participant és la urgellenca Marta Bertran. La Marta ha fet un Grau en enginyeria telemàtica a la Universitat La Salle Ramon Llull. Va continuar els estudis amb un màster en Cloud i infraestructures de xarxa a dues universitats punteres a Europa: a la Kunlinga Tekniska Högskolan d’Estocolm i a la Universitat Aalto d’Hèlsinki. Va iniciar-se en la recerca en computació distribuïda al mateix temps que acabava els estudis de grau i de màster, quan es va incorporar al grup de Workflows and Distributed Computing del Barcelona Supercomputing Center. L’any 2021 va començar les pràctiques del màster a l’equip de computació en grid de l’experiment ALICE, que es realitza al Large Hadron Collider del Centre Europeu de Recerca Nuclear (CERN) de Ginebra. Ara hi continua treballant, mentre hi fa el doctorat en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya. El 2021 la Generalitat de Catalunya li va concedir el premi DonaTIC, en la categoria Estudiant Universitària, un guardó per a reconeixement del paper de les dones en el món de les noves tecnologies.

Amb aquesta proposta des d’Andorra Telecom, “volem visibilitzar a dues dones referents en el món de les TIC, perquè d’una banda, siguin inspiració per a alumnes del nostre país i d’altra, i igualment important, perquè facin arribar un missatge als joves i a la societat en general del valor de la presència femenina en l’àmbit de les TIC per a construir una societat més diversa i igualitària, perquè com diu l’Elisenda Bou Balust, si la tecnologia no està feta per col·lectius diversos, la tecnologia no serà diversa” a destacat Inés Martí, responsable de RSE d’Andorra Telecom.

La Jornada compta amb la col·laboració de l’Institut Andorrà de les Dones. La jornada s’iniciarà a les 11h, el dijous 27 d’abril i està oberta al públic. Es pot trobar tota la informació a la web andorratelecom.com