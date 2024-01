Jornada d’esquí, música i lleure per a gent jove a Espot Esquí

Presentació de la Giska Espot Après Ski (Diputació de Lleida)

El diputat de Salut Pública i Esports de la Diputació de Lleida, Òscar Martínez; el cap de Promoció i Màrqueting del Patronat de Turisme, Juli Alegre, i els promotors de la iniciativa, Albert González, Marc Cases i Iker Carboné, han presentat aquest dimecres la Giska Espot Après Ski, una jornada d’esquí, música i lleure destinada a la gent jove, que tindrà lloc els dies 3 i 4 de febrer, a Espot Esquí.

L’objectiu és aprofitar el potencial latent que té l’estació d’Espot organitzant una jornada d’esquí, destinada especialment a la gent jove, que comptarà també amb un espai de música i lleure, atraient gent a l’estació com havia passat dècades enrere. “Hem volgut aprofitar que aquestes jornades d’après ski estan de moda a Catalunya, i a tot Europa, per a organitzar una esquiada que fos atractiva per a joves de tot arreu”, ha dit, Albert González.

En aquest sentit, Marc Cases ha recordat que en els darrers anys, els joves han estat observant, amb tristesa, com l’estació ha anat perdent rellevància fins a esdevenir poc transcendent. Així, i veient experiències com la de Port Ainé, que ha aconseguit un èxit notable en combinar l’esquí juvenil amb una festa posterior, o les de les estacions de Formigal, Baqueira i també d’Andorra, s’han decidit a endegar aquest esdeveniment que, tot i comptar amb dos dies (3 i 4 de febrer), centrarà la principal activitat en la jornada de dissabte.

Segons ha explicat Iker Carboné, els assistents podran adquirir packs de forfait de cap de setmana a un preu de 65 euros. Durant el matí, l’estació obrirà les pistes per als participants, mentre al migdia, a la cafeteria de l’estació a la cota 2000, els esquiadors -que tindran el dinar inclòs- ja gaudiran de la música. A partir de les 16 hores, a la cota 1500, es muntarà un espai amb beguda, menjar i música, fins les 23.00 hores. “La festa serà des de les 9 de matí fins a les 11 de la nit”, ha assenyalat.

Aquesta activitat compta amb la col·laboració de l’estació Espot Esquí -que farà ofertes especials per als participants-, de l’Ajuntament d’Espot, i de la Diputació de Lleida, a través del Patronat de Turisme.

Òscar Martínez ha explicat que “és positiu que els joves es puguin beneficiar d’aquestes iniciatives per a gaudir de l’esport, de la festa, de relacionar-se, i conèixer-se en plena natura en una activitat com l’esquí. Aquestes iniciatives ajuden a fomentar el turisme de neu entre els joves”.

Juli Alegre ha reiterat que “la posada en valor per part de la gent del territori, ser proactius, i crear iniciatives singulars com aquesta són elements essencials per a la promoció del territori”.

Els promotors d’aquesta iniciativa són el graduat en Administració i Direcció d’Empreses i Turisme, Albert González; el graduat en Física Teòrica, Marc Cases, i el graduat en Enginyeria Elèctrica, Iker Carboné.

Els tres joves, que són nadius d’Espot i Esterri d’Àneu, recorden les històries i anècdotes que els pares, familiars i veïns i veïnes els explicaven de la importància que tenia Espot com a reclam turístic, a les dècades del 80 i 90.

Els organitzadors han explicat que han triat la paraula ‘gisca’, perquè forma part de la parla pallaresa, i fa referència a un aire molt fresc.

Les inscripcions es poden fer a través del compte d’Instagram: @giskaespotesqui. També es pot contactar mitjançant l’adreça de correu electrònic: giska.apreski@gmail.com.