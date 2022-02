Jornada de treball amb l’EAJ-PNV per compartir projectes i sinergies entre Andorra i el País Basc

En el marc de la potenciació de les relacions internacionals i per estrènyer lligams amb les formacions polítiques del país veí, una delegació de Demòcrates i de Liberals s’ha desplaçat aquest divendres a Bilbao per mantenir una jornada de treball amb membres del Partit Nacionalista Basc (EAJ-PNV), entre ells, càrrecs del Govern d’Euskadi.

Les reunions, que han tingut lloc a la seu del partit basc (Sabin Etxea), han permès aprofundir en temes cabdals per als dos territoris relacionats amb la protecció de la llengua nacional; el turisme; la digitalització i simplificació de la informació; la sobirania energètica i les energiesrenovables; i les polítiques socials per a les persones amb discapacitat.

Per part de Demòcrates han assistit el president del Grup Parlamentari, Carles Enseñat, la presidenta suplent, Mònica Bonell, i la vicepresidenta primera del partit, Roser Suñé. Per Liberals, han pres part a la trobada el president del Grup Parlamentari, Ferran Costa, i el secretari de Relacions Internacionals del partit, Toni Puig.

A banda de conèixer les especificitats i avenços fets en cadascun dels temes tractats, la jornada de treballtambé ha servit per abordar possibles futures aliances i sinergies estratègiques. El balanç per ambdues parts ha estat molt satisfactori, com ho demostra el fet que s’ha acordat mantenir un contacte més freqüent ifluid per aprofundir en les relacions entre les tres formacions polítiques.

En aquest sentit, el president del Grup Demòcrata, Carles Enseñat, ha definit les jornades com “molt fructíferes”. Ha assegurat que es convertiran en l’inici d’una “col·laboració més estreta en tots els àmbits tractats, per tirar endavant projectes d’interès per a Andorra i el País Basc”.

Com a exemples, ha destacat les polítiques mediambientals i l’atenció a les persones amb discapacitat. Per la seva part, el president del Grup Liberal, Ferran Costa, ha subratllat “les experiències exitoses que ha implementat el Govern Basc i sobre les quals Andorra es podria emmirallar. Sobretot, les relacionades amb la política lingüística i ladigitalització per fer més propera l’Administració amb els ciutadans”. Finalment, Andoni Ortuzar, president del’EAJ-PNV, ha manifestat que “és una satisfacció haver pogut col·laborar amb les dues principals formacionspolítiques que donen el seu suport al Govern d’Andorra”. “La visita d’avui ha resultat gratificant en l’àmbitinstitucional i productiva en l’àmbit polític” ha afegit.

A banda del president del PNV, per part basca han participat en les reunions Miren Dobaran, viceconsellerade Política Lingüística del departament de Cultura i Política Lingüística del Govern Basc; Ana Esther Furundarena, cap de l’Euzkadi Buru Batzar del PNV; Asier Alustiza, director general de Promoció de l’Autonomia Personal de la Diputació Foral de Bizkaia; Koldo Atxutegi, director general d’Atracció de la Diputació Foral de Bizkaia; Polentzi Urkijo, viceconseller d’Administració i Serveis Generals del departamentde Governança i Autogovern del Govern Basc; Xabier Arrieta, director de Tecnologies de la Informació i laComunicació del departament de Governança Pública i Autogovern del Govern Basc; Iñigo Ansola, directorgeneral d’EVE (Ens Basc de l’Energia); Joseba Aurrekoetxea, cap de l’Executiva del PNV; i Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkai Buru Batzar del PNV.

La visita s’emmarca en la voluntat de Demòcrates i Liberals de reforçar les bones relacionsamb forces polítiques amb representació parlamentària al Congrés espanyol, contribuir a explicar la realitatandorrana i consolidar la bona imatge internacional del país.