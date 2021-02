Jornada de donació de sang a la Seu d’Urgell

La nova campanya es farà al llarg de la tarda i el vespre al Centre Cívic El Passeig. Es pot reservar hora per assistir-hi a la web: donarsang.gencat.cat

Des de l’inici de la pandèmia de la COVID-19, les accions de donació de sang han incorporat nous protocols per garantir la seguretat tant dels professionals com dels veïns i veïnes que hi participen i minimitzar el risc de contagis. Una de les mesures que s’apliquen actualment és que cal confirmar prèviament l’assistència.