Jornada d’activitats a la UdA per a fer descobrir la cultura xinesa

Aquest divendres, 17 de juny, s’ha celebrat a la Universitat d’Andorra (UdA) una nova diada dedicada a fer conèixer la cultura xinesa, organitzada per l’Aula Confuci d’Andorra. Amb la programació de diverses activitats obertes a tothom, l’Aula Confuci d’Andorra ha volgut, així, promoure la seva oferta formativa de cara al curs vinent, que s’iniciarà el 19 de setembre.



Sota el títol “Descobrim la cultura xinesa”, la jornada s’ha iniciat amb un esmorzar tradicional xinès a la plaça de la Germandat, amb la cerimònia del te i la popular dansa del lleó. Es tractava d’una activitat gratuïta que ha aplegat un públic nombrós i encuriosit a la vora del campus lauredià.



Posteriorment, s’ha ofert unes sessions d’iniciació en el marc del programa de cursos d’estiu de la Universitat d’Andorra. Peihua Li, director xinès de la Fundació Institut Confuci de Barcelona (FICB), i Minkang Zhou, director local de la FICB i professor d’Estudis de l’Àsia oriental de la UAB, hi han fet una introducció general a la Xina i a la cultura xinesa, en la que han abordat temes com la història del país, les seves principals festivitats o les diferències entre la filosofia xinesa i l’occidental. Marta Andia i Situ Dongqi, professores de la FICB, de la seva banda, han fet viure als assistents una experiència immersiva, amb una classe d’introducció al mandarí i un taller de confecció de fanalets xinesos.



Creada fa sis anys a través d’un conveni de col·laboració entre l’UdA i la FICB, l’Aula Confuci d’Andorra ofereix des d’aleshores diversos nivells de cursos de llengua xinesa i gestiona la realització dels exàmens oficials de xinès al país. El període de preinscripció per als cursos de llengua i cultura xineses està obert fins al 8 de setembre al web uda.ad.