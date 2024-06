Jornada commemorativa dels Col·loquis Internacionals d’Arqueologia de Puigcerdà

Cartell anunciant la jornada a Puigcerdà (Cultura Gencat)

Aquest proper dissabte, dia 15 de juny, se celebrarà una jornada d’homenatge als impulsors dels Col·loquis Internacionals d’Arqueologia de Puigcerdà. La jornada, organitzada per l’Institut d’Estudis Ceretans (IEC), tindrà lloc al Museu Cerdà de la localitat pirinenca de Puigcerdà, a la Cerdanya, a les 16 hores.

Quan se celebren els cinquanta anys del primer Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, aquesta jornada d’homenatge tanca una important etapa en la història de l’arqueologia de Catalunya, en la qual els col·loquis van ser un punt de trobada i intercanvi transfronterer amb gran èxit de participació i rellevància internacional.

Quinze col·loquis, des de 1974 fins al 2011, celebrats i publicats dedicats a diferents períodes de la prehistòria i història antiga en els quals sempre hi va haver lloc al record i al reconeixement d’investigadors i investigadores il·lustres de la ciència arqueològica. Darrere de la seva memorable organització hi va haver institucions i persones que ho van fer possible.





L’agenda de la jornada serà la següent:

1. Benvinguda a càrrec dels representants institucionals





2. Presentació de l’estat de la recerca arqueològica a la Cerdanya

Dr. Oriol Olesti-UAB

Dr. Xavier Mangado-UB

Dr. Josep Guitart (Llívia)





3. Paraules recordatòries dels col·loquis

Dr. Josep Padró

Dr. Pierre Campmajó

Sra. Sara Aliaga

Institut d’Estudis Ceretans





4. Entrega d’obsequis commemoratius

La jornada tindrà lloc al Museu Cerdà, carrer Higini de Rivera 4 de Puigcerdà, a les 16 hores. Entrada lliure.

Per a més informació i reserves es pot contactar amb cultura@cerdanya.org / telèfon 972.884.884 – extensió 2004.