Jordina Caminal, “out” al supergegant de la Copa del Món de Val di Fassa

La corredora del Principat, Jordina Caminal, tancava aquest diumenge la Copa del Món de Val di Fassa, a Itàlia, amb el supergegant. L’andorrana, però, no ha pogut completar la baixada. L’esquiadora sortia amb el dorsal 56 i feia més de la meitat de la baixada lluitant el traçat italià. Caminal marcava el 55è crono al primer sector amb +0.32, i el 54è al segon amb +0.95. Al tercer sector passava 52a amb +2.23, però després perdia la línia i quedava fora de cursa.
L’equip torna a casa uns dies per a concentrar-se ara de cara al pròxim objectiu de la temporada, que seran les finals de la Copa d’Europa que se celebren a Saalbach (Àustria), el pròxim 20 i 21 de març.
Xoque Bellsolà, entrenador: “Tanquem la temporada de velocitat de Copa del Món amb la Jordina, estem molt contents del que està fent i està esquiant bé. Però, també és cert que no hem sigut del tot competitius en descens. En tot cas està cada cop més en forma i ara estarem a les finals de la Copa d’Europa per a posar la cirereta de la temporada”.
