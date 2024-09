Jordina Caminal guanya la SAC en supergegant i tindrà un dorsal 31, com a màxim, a les Copes d’Europa

Caminal, amb la britànica Gorringe i la xilena Pinilla, en la seva victòria en un dels supergegants. Foto: FAE

Jordina Caminal va completar aquest divendres dues bones curses de supergegant a Corralco (Xile) que la van proclamar guanyadora de la SAC (Copa d’Amèrica del Sud) de supergegant, la qual cosa li permetrà sortir no més enllà del dorsal 31 a les pròximes Copes d’Europa. L’andorrana ha tancat aquesta SAC de supergegant amb dues victòries, una segona plaça i una tercera, a les curses de Corralco i, anteriorment, a La Parva.

Amb una victòria i una segona posició en la jornada de supergegant SAC del divendres, l’andorrana es va proclamar campiona de les SAC en la disciplina després de les quatre proves del calendari d’Amèrica del Sud. Això significarà un salt de qualitat en les pròximes curses de Copa d’Europa, ja que per normativa amb aquest títol tindrà, com a màxim, un dorsal 31. Amb això assegurat, les opcions de continuar millorant augmenten per a l’esquiadora de la FAE.

En un primer SG Caminal va ser segona amb +0.89 de la guanyadora, la britànica Giselle Gorringe (1.14.30), mentre que tercera finalitzava la canadenca Emma James a 2.28. Aquí, l’esquiadora andorrana sumava 80 punts SAC.





També millorarà punts FIS

A l’altre SG, Caminal s’imposava amb un crono de 1.12.62, sumant 100 punts SAC i marcant a més 39.19 punts FIS que li permetrà rebaixar punts FIS: té 38.93 actualment, però aquests 39.19 són millors que el segon millor resultat que tenia fins ara, 41.98 assolit a La Parva aquest estiu, per a fer mitjana amb els 35.88 que és el seu millor registre, també aconseguit a La Parva. A la cursa, Caminal va deixar la segona, Gorringe, a 1.44, i la tercera, la xilena Matilde Pinilla, a 3.79.





Guanyadora de les SAC en SG

Caminal ha guanyat la SAC en SG amb 340 punts després de les curses de La Parva i Corralco. Segona ha estat la britànica Gorringe amb 209 i tercera la nord-americana Haley Cutler amb 160. Caminal ha guanyat en total dues curses i ha fet segona i tercera en una ocasió, respectivament.

Jordina Caminal, esquiadora: “Als descensos no he sabut adaptar-me a la pista i no he tret gaires bons resultats, però vam anar de menys a més, la qual cosa em va permetre als supergegants treure un bon esquí i unes bones carreres, sobretot a la segona, amb millora de punts. Aquests resultats m’han permès guanyar la general de la SAC i el més important és que això em permetrà tenir el dorsal 31 a les Copes d’Europa i així des d’un principi atacar les Copes d’Europa des d’una posició més avançada”.