Jordi Torres presenta el primer ‘Arbre de Vent’, projecte guanyador del Pressupost Participatiu

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha presentat aquest dijous al matí el primer dels ‘Arbres de Vent’, la proposta guanyadora de la campanya del Pressupost participatiu del 2018, que s’ha instal·lat a l’avinguda d’Enclar de Santa Coloma. Torres ha posat en relleu que es tracta d’un sistema d’energia eòlica mitjançant instal·lacions que simulen arbres i, d’aquesta manera, el projecte s’alinea amb l’acció mediambiental en favor de les fonts energètiques sostenibles que està desenvolupant el Govern.

Jordi Torres ha recordat que el projecte contempla la instal·lació de tres arbres més entre Canillo, Ordino i Sant Julià de Lòria. Cal tenir present que cadascun pot produir fins a 3 kW de potència instantània i 1.900 kWh en un any. L’electricitat generada, ha afegit el titular d’Ordenament Territorial, serà utilitzada per a usos públics. La proposta ‘Arbres de Vent’ va ser presentada per un professor de l’Escola Andorrana de primera ensenyança d’Andorra la Vella, com a resultat d’un treball fet a l’aula sobre les energies renovables.

L’acte de presentació també ha comptat amb la participació de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó; del secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons; del secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures, Cèsar Marquina; i del secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell. La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, també hi ha assistit.