Jordi Sabata, nou coordinador de l’Institut de Música d’Andorra la Vella

Jordi Sabata (Berga, 1983) serà el nou coordinador de l’Institut de Música d’Andorra la Vella. El nomenament d’aquest professional de l’àmbit cultural especialitzat en gestió de centres musicals s’ha aprovat aquesta tarda pel Consell de Comú i es preveu que en els propers dies s’incorpori de manera efectiva al càrrec. La setmana vinent es presentarà al claustre de professors.

Jordi Sabata és enginyer tècnic en Telecomunicacions, músic i especialista en gestió cultural: entre d’altres, té un postgrau en polítiques culturals i un màster universitari en gestió cultural i compta també amb un grau en interpretació de Cant clàssic i contemporani. En l’àmbit laboral l’avala una àmplia experiència com a responsable de centres docents relacionats amb la música. Ha estat tècnic de gestió de l’Associació Catalana d’Escoles de Música, així com secretari acadèmic de l’Escola Municipal de Música de Berga (el centre té prop de 1.000 alumnes) i del Conservatori de Música dels Pirineus. També té experiència com a professor de música i ha estat becat per diverses institucions per especialitzar la seva formació com a cantant i músic.

La cònsol major, Conxita Marsol, ha destacat que el perfil de Sabata reuneix àmpliament les característiques que es recercaven per estar al front de l’Institut de Música d’Andorra la Vella, l’organigrama del qual es va modificar el setembre passat per introduir la figura del coordinador per dirigir l’entitat i dotar-lo de més autonomia. La nova ordinació que regula el règim intern de l’Institut de Música contempla diverses demandes formulades pel col·lectiu de professors, com l’elecció per part del claustre del cap d’estudis, o el nomenament d’un coordinador.

L’Institut de Música, inaugurat el 1980, agrupa prop de 400 alumnes de diferents nivells i especialitats, 26 professors, i és el centre musical de referència d’Andorra. Entre els reptes del nou coordinador, que avui ha estat present a la sessió de Consell de Comú, hi ha continuar impulsant l’ensenyament musical al país i avançar cap al reconeixement oficial per part del ministeri d’Educació de l’oferta educativa de l’Institut de Música, un procés que s’està gestant des de fa uns anys i que ha de veure la llum en propers cursos.