Jordi Mas Ortega, nou delegat del Departament de Territori de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran

L’urgellenc, Jordi Mas Ortega (RàdioSeu)

Segons publica RàdioSeu, l’urgellenc Jordi Mas Ortega serà el nou delegat del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya a l’Alt Pirineu i Aran. El Govern català encara no ha fet oficial el nomenament, de moment, tot i que la notícia ja havia transcendit a nivell extraoficial i les darreres hores ja s’ha fet pública, a través de ‘Viure als Pirineus’. Es preveu que la designació es confirmi d’aquí a pocs dies.

Jordi Mas és actualment regidor de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, on s’ocupa de les àrees de Comunicació, Transparència, OAC, Noves Tecnologies, Habitatge, Participació, Solidaritat, Cooperació i Treball Fronterer. Durant el primer any d’aquesta legislatura també ha estat conseller del grup de Compromís-Candidatura de Progrés al Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), tot i que aquest estiu va renunciar a aquest escó, que va passar a ocupar el regidor peramolí Toni Mas.

Anteriorment, a l’Ajuntament de la Seu ja havia estat tècnic de Desenvolupament Local, Joventut i Ocupació -entre 2001 i 2003- i portaveu del grup municipal del PSC-Progrés entre 2003 i 2010. En aquella mateixa etapa també va ser conseller comarcal -entre 2003 i 2007- i ja va ser delegat a l’Alt Pirineu del Departament Política Territorial i Obres Públiques (predecessor de l’actual conselleria de Territori), a més de coordinador territorial del Departament de Benestar i Família, sota els governs presidits per Pasqual Maragall i José Montilla.

Jordi Mas Ortega, nascut l’any 1974, és llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i ha cursat postgraus en Mediació i Resolució de Conflictes (UB), Desenvolupament Internacional (UPC) i Desenvolupament Local (Diputació de Barcelona). També té estudis en Coaching i en Planificació Turística i Cooperació Descentralitzada i compta amb un ampli coneixement de l’administració pública, on ha desenvolupat tota la seva carrera professional.





Desplegament territorial dels departaments

La delegació del Departament de Territori a l’Alt Pirineu i Aran és actualment a l’edifici annex del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, que també alberga les oficines de l’IDAPA -que forma part d’aquesta conselleria- i la seu territorial del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Aquest desplegament forma part de la política d’atansament dels diferents departaments de la Generalitat a la regió pirinenca, on aquests darrers anys s’han implantat els que encara no hi tenien oficina pròpia i s’han repartit les seus entre les diferents capitals comarcals (la Seu d’Urgell, Puigcerdà, Tremp, Vielha, Sort i la Pobla de Segur), per a equiparar-se així a la resta de vegueries que ja comptaven amb aquests serveis descentralitzats. El gruix principal de delegacions són actualment a Tremp, on també hi ha la Delegació del Govern, càrrec que ocupa des d’aquest estiu passat l’alcaldessa d’aquesta ciutat, Sílvia Romero.