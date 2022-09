Jordi Lestang i Gaudi Vall continuen treballant per a fer-se un lloc en el TrialGP

Gaudi Vall (Sherco) i Jordi Lestang (Montesa), els pilots de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA) en el mundial de Trial2, van tenir una actuació amb sensacions ben diferents en la disputa del TrialGP d’Itàlia. Mentre Vall (33a posició en totes dues jornades) va lluitar fins al final en un escenari que no s’adaptava al seu estil de pilotatge, Lestang (28è i 21è) va finalitzar la cita italiana molt content, després de protagonitzar un cap de setmana de menys a més i estar en molts moments a prop del top15 de la categoria.

Toni Bou (Honda) va viatjar a Ponte di Legno amb pràcticament el treball fet, és a dir el seu 16è títol mundial a l’aire lliure no se li podia escapar. El pilot de l’equip Repsol-Honda “va rematar” la temporada tot just començar. En la primera jornada de la prova italiana va aconseguir la segona plaça, el triomf va ser per al pilot local Matteo Grattarola, mentre que en el trial que tancava el mundial, Bou no va deixar escapar l’oportunitat d’assolir el seu setè triomf de la temporada.

El Campionat del Món de Trial 2022 va posar el seu punt final en la localitat de Ponte di Legno, situada a la vall Camonica (Llombardia), al peu de la glacera Pisgana (Alps italians).

Un recorregut de 8 km, amb 12 zones molt variades

El Moto Club del trial Lombardo va preparar per a la seva prova mundialista un recorregut d’uns 8 km, amb 12 zones distribuïdes a un costat i a l’altre del riu (Torrente Narcanello) que travessa la localitat. En aquest trial, la majoria de zones van estar repartides per tot el recorregut, només va haver-hi un nucli de 4 zones en la zona sud de la població.

Jordi Lestang (Montesa) I Gaudi Vall (Sherco), excel·lent preparació per al TDN (Trial de les Nacions) 2022

El pilot de Montesa, Lestang, una vegada finalitzat el TrialGP d’Itàlia, explicava que “ahir (dissabte dia 17) vaig tenir bones sensacions, però vaig fer alguna que un altra errada, malgrat tot em vaig situar 28è, empatat a punts amb el rival que em precedia. Avui (diumenge dia 18) bé, molt bé diria. He tingut sensacions molt bones, a la primera volta anava 17è i al final he acabat 21è, empatat a punts amb el meu predecessor, però a pocs peus/punts de fer un top15 i agafar punts a la classificació campionat”. En definitiva molt contents.

El treball realitzat en els entrenaments comença a donar els seus fruits

Per a Vall, el recorregut de Ponte di Legno no li era massa favorable, així ho explicava: “La carrera d’aquest cap de setmana ha estat molt dura amb unes zones difícils i un terreny que no s’adaptava massa al meu estil de pilotatge. El resultat ho demostra. Malgrat tot hem lluitat fins al final intentant superar les zones.”

Respecte a la temporada feia la següent valoració: “La temporada ha estat molt positiva, enguany ha estat d’aprenentatge i hem acumulat molta experiència de com va la categoria, els mètodes d’entrenament adequats per a aquestes carreres i com afrontar les competicions”.

“També els resultats han estat molt bons com per exemple la 20a posició de l’Hospitalet de l’Infant o d’altres, com a França, Bèlgica i Alemanya. Continuarem treballant per a millorar a cada cursa.”

Una vegada finalitzat el TrialGP d’Italía, els pilots de la FMA, ja s’han posat en modo-TDN. Diumenge que ve (dia 25), en les instal·lacions de l’Autódromo de Monza (Itàlia), defensaran els colors d’Andorra en el Trial de les Nacions 2022.

Classificacions del TrialGP Itàlia. (1r dia):

TrialGP: 1. Mateo Grattarola (Beta), 33 punts, 2. Toni Bou (Honda), 41 p., 3. Adam Raga (TRRS), 45 p.

Trial2: 1. Gianluca Tournour (Gas Gas), 30 punts, 2. Lorenzo Gandola (Beta), 31 p., 3. Pablo Suarez (Montesa), 35 p. …

28. Jordi Lestang (Montesa), 84 p., 33. Gaudí Vall (Sherco), 95 p.

(2on dia):

TrialGP: 1. Toni Bou (Honda), 8 punts, 2. Mateo Grattarola (Beta), 15 p., 3. Adam Raga (TRRS), 24 p.

Trial2: 1. Pablo Suárez (Montesa), 15 punts, 2. Gianluca Tournour (Gas Gas), 17 p., 3. Sondre Haga (Beta), 19 p. …

21. Jordi Lestang (Montesa), 58 p., 33. Gaudí Vall (Sherco), 76 p.