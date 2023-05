Jordi Gallardo presenta les accions operatives del Pla estratègic de comerç d’Andorra

El ministre Gallardo amb Maria Segarra, directora d’Intueri Consulting (SFGA)

El ministre de Presidència, Economia i Empresa en funcions, Jordi Gallardo, ha presentat aquest dimarts els darrers avenços del Pla estratègic de comerç, una guia d’acció que té l’objectiu de promocionar el comerç del país, així com la projecció d’Andorra com a territori de compres, mitjançant l’impuls de la competitivitat, la innovació i la digitalització del sector.

Gallardo –que ha comparegut davant dels mitjans de comunicació acompanyat de Maria Segarra, directora d’Intueri Consulting, l’empresa encarregada de desplegar el pla– ha recordat que, en el marc del Pla estratègic, ja s’ha dut a terme un treball de diagnosi del sector comercial andorrà. També, juntament amb els principals actors implicats (representants empresarials, entitats i comuns), s’han posat en marxa diferents grups de treball per a posar en comú propostes i idees al voltant de la promoció del país com a zona de valor comercial.

Ara, després de tot aquest treball, es presenta el pla operatiu per a executar accions amb la voluntat de seguir amb la potenciació d’Andorra com a destinació de compres. Abans, però, Jordi Gallardo ha volgut destacar alguns dels trets del comerç nacional, com ara que la configuració urbanística d’Andorra presenta diverses àrees de concentració amb diferents marques territorials, associacions i comerços de tot tipus que es promocionen de forma individual. Un fet que provoca que no transmeti una imatge unificada del país ni dels seus atributs com a destinació de compres. A més, es generen poques sinergies entre els comerços i vendes creuades amb altres tipus d’oferta com ara la gastronomia, l’esport i l’oci.

Davant d’aquesta situació –que s’afegeix a qüestions, com la previsió de més creixement en la superfície comercial o al fet que el país compta amb una oferta comercial competitiva i especialitzada–, el ministre en funcions ha explicat que el pla operatiu pretén aglutinar sota un únic concepte de comunicació de país les marques i zones comercials aprofitant la fortalesa de la marca Andorra.

Per a fer-ho, s’ha determinat que cal crear eines eficients per a posar a l’abast del públic local, visitant i turista l’oferta comercial del país de forma ordenada i clara. Així, el pla operatiu preveu el disseny d’accions de comunicació i promoció conjunta per a posicionar el comerç d’Andorra com un element de valor atractiu en si mateix (no complementari). Alhora, s’estableix la importància de generar sinergies entre les diferents activitats relacionades amb el comerç com ara l’oci, la gastronomia o l’esport, afavorint al sector econòmic en conjunt.

Les propostes que es recullen en aquest sentit estan vinculades a la posada en marxa d’una web-app i aplicació digital acompanyada d’una guia de compres, en format físic, complementària. També s’hi inclou la potenciació de les xarxes socials. Tot, ha destacat Gallardo, sota una nova marca paraigua –amb una identitat gràfica i una denominació associada– que sigui representativa del comerç andorrà en un sentit ampli i que es converteixi en el denominador comú que doni valor i sumi en la promoció que es fa tant en el mercat domèstic com en l’exterior.