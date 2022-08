Jordi Fàbrega: Per què són importants els vols nocturns medicalitzats del SEM?

Després d’anys de feina discreta i intensa de molta gent, a l’Ajuntament de la Seu i les institucions de la comarca, als Departaments de Salut i Territori i al Parlament de Catalunya, aquest passat dimecres s’ha posat en funcionament el vol nocturn de l’helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) al nou heliport de l’Aeroport Andorra – La Seu d’Urgell. Per fi a l’Alt Urgell es poden dur a terme trasllats mèdics amb helicòpter durant les nits.

L’assistència i el trasllat aeri nocturn de pacients greus i crítics es realitza amb un triple objectiu:

Garantir l’equitat en l’accés al sistema sanitari públic de tota la població de Catalunya, especialment en aquelles zones més allunyades dels hospitals que atenen els casos de major complexitat.

ㅤ Reduir el temps de trasllat interhospitalari de les zones més allunyades d’aquests hospitals. Aquest fet és molt significatiu per a qui pateix una patologia anomenada “temps-dependent” com ara l’ictus, l’infart o el politrauma, en què el temps de resposta és clau per a la supervivència i la recuperació del pacient. Per exemple, el temps de trasllat des de la Seu d’Urgell a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron es redueix en gairebé 1 hora i mitja si es fa amb l’helicòpter.

ㅤ Millorar la cobertura sanitària d’aquestes zones en no tenir que destinar l’ambulància que havia de fer el trasllat durant tot el temps que caldria per a un trasllat terrestre.

Des d’ara, amb aquests vols nocturns, tots els pacients que pateixin una d’aquestes malalties “temps-dependents”, tindran la mateixa evolució si aquest fet es produeix de dia o de nit. Una excel·lent notícia pels nostres veïns i veïnes, com també per a tots els professionals sanitaris que ens atenen.

Amb aquest nou heliport, que s’afegeix als de l’hospital de la Cerdanya, Vielha i Tremp, els 4 hospitals pirinencs tenen a la seva disposició la possibilitat de realitzar vols nocturns medicalitzats. Cal continuar treballant per a millorar tots els serveis públics, especialment els bàsics, si volem un Pirineu actiu i amb oportunitats per als pirinencs/ques. Aquests 4 heliports en servei ens demostren que amb idees clares i treball persistent és possible aconseguir fites útils per a l’avui i el demà de la ciutadania de les nostres comarques.

Finalment, cal donar les gràcies a tothom que ha participat en aquesta fita, que és la suma de la voluntat i el treball multidisciplinari de molta gent, amb el Vicepresident Puigneró i el conseller Argimon al capdavant.

Jordi Fàbrega i Sabaté

Vicealcalde de la Seu d’Urgell i diputat al Parlament de Catalunya (Junts per la Seu)